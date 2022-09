Ter Apel mensonterend? Wat onze middenklasse in de rij op Schiphol is aangedaan, dát is mensonterend

Dick Benschop, oud-PvdA-poli­ticus, stapt op als Schiphol­directeur. Niet omdat hij het grondpersoneel jaren heeft ­laten uitknijpen door bedrijven die elkaar kapot concurreerden. Nee, omdat de rijen te lang waren voor al die arme vakantiegangers.

U vindt de omstandigheden in Ter Apel misschien mensonterend, maar wat onze middenklasse deze zomer heeft moeten doorstaan op weg naar de gate, dat druist pas echt in tegen elk mensenrechten­verdrag. Dan kun je als sociaaldemocraat in hart en nieren natuurlijk nog maar één ding doen: aftreden. We hoeven verder geen medelijden met Dick te hebben, die heeft in zijn leven na de PvdA meer dan genoeg verdiend.

En dat terwijl hij nota bene ooit begon als ­persoonlijk medewerker van Joop den Uyl, de ­PvdA-leider die de kernwaarden van de sociaaldemocratie zo vurig en compromisloos uitdroeg: de gelijke(re) verdeling van kennis, macht en inkomen. Wat zou Den Uyl ervan hebben gevonden dat zijn assistent Dick jaren later, als vliegvelddirecteur, zijn grondpersoneel liet creperen, ter meerdere eer en glorie van ongebreidelde (economische) groei en goedkope vluchten? Ik heb een vermoeden.

Toen Benschop en zijn collega-PvdA-campagneleider Jan van Ingen Schenau na de verkiezingen van 1994 afzwaaiden en Paars aan de macht kwam, werd van Ingen Schenau hoofd communicatie bij Schiphol. Hij huurde zijn ­maatje Dick vervolgens in om het imago van het vliegveld te verbeteren. Dick bleek een Cora van Nieuwenhuizen avant la lettre en gebruikte zijn Haagse Rolodex behendig om de pr van Schiphol te verbeteren, en de band tussen de top en politiek Den Haag te verstevigen.

Daarmee stond hij aan de wieg van de ongezond sterke luchtvaartlobby, die er nog altijd voor zorgt dat zaken als klimaat en arbeidsrechten minder zwaar wegen dan de winst en de trots van de reus die Schiphol heet. Na zijn gelobby werd Dick staatssecretaris van Buitenlandse ­Zaken in Paars II. De term baantjescaroussel lijkt voor hem uitgevonden. Daarna schopte hij het tot eindbaas bij Shell, zoals zijn vroegere chef Wim Kok commissaris werd bij ING, waar hij de bonussen die hij als premier ferm had afgekeurd zelf uitdeelde.

Dick Benschop, of preciezer: PvdA’ers zoals Dick Benschop, zijn precies de reden dat ik een jaar geleden samen met mijn co-producent ­Anne van der Ven, mijn co-regisseur Juul Op den Kamp, en omroep BNNVara besloot een ­documentaire te maken over de teloorgang van de PvdA en de sociaaldemocratie. What’s Left: de puinhopen van links is aanstaande donderdag om 22.25 uur te zien op NPO 2. (Klopt, dit is schaamteloze zelfpromotie, ook ik beheers het kapitalisme: you got to sell it!)

Die teloorgang is ingezet door mensen als Dick Benschop. De ‘realo’s’, die weg wilden van wat ze het ‘ziek-zwak-en-misselijksocialisme’ noemden, en in plaats daarvan pleitten voor een ‘realistischere koers’. Wat die koers inhield, kwam neer op het verraden van de arbeidersklasse en het gretig omarmen van het neo­liberalisme.

Nu zit Dick thuis. Aangezien hij donderdagavond niks te doen heeft, raad ik hem aan te gaan kijken. Hij komt er zelf niet in voor, maar dat waar hij symbool voor staat des te meer.

Johan Fretz is schrijver en theatermaker. Hij schrijft elke zaterdag een column voor Het Parool.