Ten strijde tegen de toneelvereniging Getafe

Onder trainer Peter Bosz, in de Europa League, zette Ajax thuis meestal een prima uitslag op het bord, om in de uitwedstrijd alsnog zwalkend en hijgend over de finish te struikelen. Zo ging het tegen Schalke en tegen Lyon. Tegen Kopenhagen feitelijk ook, al speelde Ajax toen eerst uit. Dat was voorjaar 2017.

Onder trainer Erik ten Hag deed zich, in de Champions League, een wonderlijke omkering voor: Ajax is om de een of andere reden een ploeg geworden die juist in uitwedstrijden opstijgt, maar thuis niet al te vaak wint. Zo was het tegen Real Madrid, Juventus en Tottenham Hotspur, maar ook tegen Valencia en Chelsea.

Dat belooft dus niet veel goeds tegen de toneelvereniging Getafe. De laatste twee seizoenen zette Ajax alleen tegen AEK en Lille (beide 3-0) zeges op het bord die vanavond ruim genoeg zouden zijn. Op die avonden miste Ajax géén half basiselftal aan geblesseerden en kwam de halve doelpuntenproductie (o, ironie) van Nico Tagliafico, die vanavond is geschorst.

Ajax krijgt in Europese thuisduels meestal een doelpunt tegen. De kans is groot dat het Europese avontuur vanavond in teleurstelling smoort, je hoeft geen zure pessimist te zijn om dat te onderkennen. Lange tijd leek er zoveel meer in het verschiet te zitten dan een winters nekschot in de Europa League.

Het kán natuurlijk best, vanavond. Ajax kan zich oprichten en op 1-0 komen. Dan zal de Arena ontbranden en ­Getafe het zwaar krijgen.

Gisteren verzuchtte een anoniempje op Twitter: ‘Koploper in de eredivisie. Halvefinalist in de beker. Na de winter nog in Europa actief. Steenrijk en komende zomer wéér 200 miljoen aan inkomsten. Had mijn club maar eens zo’n crisis.’

Het is waar. Met het elftal gaat het even slecht; met de club gaat het erg goed. Goed om te onthouden. Ik bekeek het account van de anonieme Twitteraar.

Hij was PSV’er.

Menno Pot is popjournalist, voetbalschrijver en Ajacied. Zijn vierde Ajaxboek, Het Nieuwe Ajax, is pas verschenen. Elke donderdag schrijft hij een column over de club; lees ze hier terug.

