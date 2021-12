Televisie-advocaten menen dat roem staat voor een hogere moraliteit

De weledelgestrenge meester in de rechten Oscar Hammerstein, bekend van radio en televisie, is dus van het tableau geschrapt omdat hij in het AD had geroddeld over Khalid Kasem, een andere advocaat die bekend is van radio en televisie. Die Khalid Kasem werkt of werkte (dat weet ik niet) op het kantoor van de zoon van Peter R. de Vries, die ook bekend is van radio en televisie. En Hammerstein was door Peter R. de Vries, ook bekend van radio en televisie, al aangeklaagd voordat hij werd geliquideerd.

Wat Hammerstein precies op zijn geweten heeft, weet ik niet, maar het zal te maken hebben met de zaak Taghi. U weet wel, een crimineel die een neef had die ook Taghi heette, die advocaat was en die allerlei criminele zaken voor zijn familielid opknapte (of daar in elk geval ‘van wordt verdacht,’ moet je er dan bij zeggen). Hopelijk is die neef eveneens van het tableau geschrapt.

Advocaten zijn talkshowvullers. Waar anderen, journalisten bijvoorbeeld, applaus oogsten omdat zij misdadigers weten aan te wijzen, oogsten advocaten applaus door diezelfde misdadigers als onschuldigen de rechtszaal te laten verlaten.

Wanneer een zedendelinquent die een moord op een kind pleegde na jaren wordt gearresteerd, zit diezelfde dag al een advocaat in een talkshow om te beweren dat ‘het nog maar bewezen moet worden dat het om moord gaat, want waarom zou hij niet toevallig op de plaats delict aanwezig geweest kunnen zijn?’

Het grote talkshowbeest vreet dit graag – daarom heeft BNNVara zo’n advocaat maar meteen als presentator aangetrokken. Die van radio en televisie bekende Khalid Kasem, van dat akkefietje met Hammerstein, bekend van radio en televisie. (Tussendoortje: Ik heb Hammerstein vorig jaar nog bij Maestro zien dirigeren, wat behoorlijk mis ging. Te hoog in de bol, hij dacht dat hij kon dirigeren.)

Waarom willen advocaten toch zo graag in de media verschijnen?

Uiteraard omdat ze dan een hoger honorarium kunnen bedingen (‘U denkt toch niet dat ik zo’n bekend advocaat ben omdat ik al mijn zaken verlies?’). Die televisie-advocaten menen dat roem staat voor een hogere moraliteit. Zij helpen immers kansloze, criminele sloebers. Het is een misverstand dat je bij roemzuchtigen wel vaker tegenkomt: ze gaan zichzelf als morele maatstaf beschouwen.

Hammerstein is van het tableau geschrapt omdat hij iets in de media zei. Anoniem. Het was dan ook iets lelijks. Hij meende zich dat te kunnen permitteren. Te hoog in de bol, hij dacht dat hij onaantastbaar was.

Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker. Elke dag, uitgezonderd zondag, lees je hier zijn column. Lees al zijn columns terug in het archief.

Reageren? t.holman@parool.nl.