Tegen de man die achter me in het vak zit, zou ik zeggen: Kerel, wij gaan samen even uitzoomen

Achter me in vak 113 zit een man die bijna continu hardop klaagt. Na elke slechte bal, gemiste kans of saaie speelminuut mekkert hij like it’s 1999.

Gekanker hoort bij Ajax, maar soms overweeg ik een biertje voor hem te halen, een arm om hem heen te slaan en hem uit te leggen in wat voor Ajaxtijd we leven. Ik vrees namelijk dat hij zich mokkend door het tijdperk van het nieuwe Ajax blijft bewegen tot het straks voorbij is.

Wie alleen kan inzoomen op slordige passes en slechte wedstrijden, herkent een toptijd pas achteraf: een deerniswekkend menstype. Ajax had in 1972 en 1995 óók slechte dagen. Cruijff en Litmanen gaven óók slordige passes.

Kerel, zou ik tegen hem zeggen, wij gaan samen even uitzoomen. Ajax is eredivisiekoploper sinds april 2019, nu tweeënhalf jaar. Sinds 2016 voetbalde Ajax twee van zijn langste Europese zegereeksen ooit bij elkaar en steeg het meer dan twintig plaatsen op de Uefa-coëfficiëntenlijst. Er komen voetballers naar Amsterdam die Ajax tien jaar geleden nog geen vluchtige overweging waard had gevonden.

We beleven een derde glorietijd, na 1969-1973 en 1992-1997. Zonder Europese hoofdprijs, daar heb jij gelijk in, want de weg naar een finale is tweemaal zo lang als in 1972, maar Ajax hoort sinds de komst van Ten Hag tot de tien best presterende clubs van Europa. Dat was in 2015 pure sciencefiction. Weet je nog, toen we niet van Molde konden winnen?

Jij schept later op over de grote Tadic en die mooie Ajaxtijd rond 2020 (ja, echt), terwijl je stiekem weet: jokkebrok, je zat meestal te zeuren dat het knudde was. Je mist het vermogen om een hoogconjunctuur te herkennen terwijl ie bezig is. Help ik je mee. Noem het tribunemindfulness.

Kent u ook zulke Ajacieden? Geef ze liefde, leg het ze uit, want ze missen het waar je naast zit. Hartverscheurend.

