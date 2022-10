Tadic is aanvoerder en bleef dat, voor zijn gevoel, ook na zijn wissel

Omdat ik Volendam-Ajax niet live kon zien, kreeg ik via WhatsApp updates van vrienden, waaronder (toen totale implosie dreigde) beelden van Dusan Tadic, gillend en gesticulerend, zijn kapseizende ploeg coachend. Bij het zien van die beelden ging ik door drie fasen heen.

Fase 1: de lach. Ik vond het een hilarische aanblik, al was het maar omdat Alfred Schreuder een paar meter verderop zo heerlijk Alfred Schreuder stond te wezen.

Fase 2: de duiding. Wat betekende dit? Wat zei het over ‘de verhoudingen’? Het was aanlokkelijk om het historische ‘dug-outincident’ van 30 november 1980 aan te halen: Johan Cruijff kwam van de tribune en ging naast Leo Beenhakker zitten oreren en wijzen. ‘Helpen’ noemde Johan dat (en het hielp ook nog), maar eigenlijk was het een soort onthoofding.

Was dit vergelijkbaar? Ik denk dat Tadic niet op deze manier naast Louis van Gaal was gaan staan. Het zegt dus niet níks, vrees ik. Maar ook niet véél. De 1980-analogie is wat flauw. Cruijff had geen baan bij Ajax, Tadic is aanvoerder van Ajax 1 en bleef dat, voor zijn gevoel, ook na zijn wissel. Meer niet.

Fase 3: liefde. In elk Tadicappje zag ik een andere Dusan. Ik zag een Ajaxsupporter aan die zijlijn. Daarna een Servisch jongetje dat in de jaren negentig bommen hoorde inslaan en ’s avonds ging slapen onder de Ajaxposter boven zijn bed.

En tot slot: de man die, als aanvoerder van zijn droomclub, vier jaar lang een ongekende ‘doelpuntbetrokkenheid’ realiseerde. De fitste Ajacied, nog steeds. Boegbeeld. Leider. Club royalty.

Dit seizoen speelt hij vaak slecht, zeker als hij op rechts wordt geposteerd. Vind daar gerust iets van, maar een ding spreken we af: fluit deze man niet uit. Nooit. Sterker, roep mensen die dat wel doen tot de orde. Zie het als burgerplicht binnen de stadsgrenzen van Amsterdam. Daarbuiten fluit men maar een eind weg.

