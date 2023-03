Taart en een fanfare voor import-Amsterdammer Tom Egbers

Naargeestig, dat Volkskrant-artikel over pesterij, uitsluiting, intimidatie en seksisme op de werkvloer bij NOS Sport, maar gelukkig staat halverwege ook een scène die vooral erg grappig is wegens infantiel voetbalhaantjesgedrag.

We schrijven 20 januari 2019, de dag waarop redactiefavoriet Ajax in de slotfase op een 4-3 voorsprong komt tegen Heerenveen. Ik citeer: ‘Tom Egbers, die avond presentator van de uitzending, staat op, zet een paar passen richting een collega die voor Heerenveen is en schreeuwt hem met gebalde vuisten toe. De man reageert geïrriteerd: “Ga toch weg, import-Amsterdammer.”’

Waarop Egbers, volgens het verhaal, ‘Wát zeg jij?’ buldert en vlak voor de man gaat staan. Einde scène.

Ik herkende direct de fenomenale cliffhanger. Waarom stopt het hier? Ten eerste lijkt de Heerenveenfan me geen type dat onder de indruk raakt als je hem ‘Wát zeg jij?’ in zijn giechel tettert. Ik denk dat hij zijn opmerking rustig herhaalde. “Ah, verstond je het niet? Ik zei: ga toch weg, import-Amsterdammer.”

Het wordt nog beter. Ik herinner me die wedstrijd namelijk nog goed. Kik Pierie maakte in blessuretijd nog 4-4. Wat deed de Heerenveenfan toen? Ik wil het weten, tot in detail. Juichend op Egbers’ bureau klimmen? Kwam de gereedstaande Blauhúster Dakkapel de redactievloer op om aan Egbers’ bureau het Friese volkslied te spelen?

Nog leuker: van de drie eredivisieduels ná deze 4-4 verloor Ajax er nog twee: eerst met 6-2 in De Kuip en daarna met 1-0 bij, jawel, Heracles Almelo, zoals wij allen weten de eerste liefde van de import-Amsterdammer in kwestie. Ajax had in Almelo de landstitel verspeeld, daar twijfelde niemand aan.

De ontreddering ter redactie moet compleet geweest zijn. Ik dagdroom dat de Heerenveenfan van dienst een slagroomtaart op Egbers’ bureau zet met blauwe en zwarte letters H erop, van Heerenveen, Heracles en HaHaHa.

20 januari en 9 februari 2019 bij NOS Sport: ik wil er álles over lezen.

Menno Pot is popjournalist, voetbalschrijver en Ajacied. Hij presenteert de wekelijkse Ajaxpodcast Branie op maandag en schrijft elke week een column over de club. Lees ze hier terug.

Reageren? m.pot@parool.nl.