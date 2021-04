Sylvana Simons is ervaren geraakt in de manier waarop ze bejegend wordt

Je wist dat het zou gebeuren, maar dat het een maand na de installatie van Sylvana Simons (Bij1) als Kamerlid al zo ver zou zijn, kwam toch als een verrassing.

In een debat met premier Mark Rutte over het coronabeleid vroeg de Bij1-voorvrouw deze donderdag stevig door over de situatie van mensen die reeds corona hebben gehad. Met name de vraag of deze mensen nu immuun zijn voor het virus blijft een vraagteken, terwijl de premier ze gemakshalve wel optelde bij de groep die al gevaccineerd is en dus geen corona meer kan krijgen. Simons toonde aan dat de premier het antwoord ook niet precies wist, waarop Rutte uithaalde. “Wat doet u geïrriteerd, mevrouw Simons?”

Als je geen antwoord weet op de vraag, kun je altijd nog beweren dat de vraagsteller ‘geïrriteerd’ is.



Na een kritische vraag van @SylvanaBIJ1 over immuniteit, werd het de Minister-president nogal heet onder de voeten... 🔥#Coronadebat pic.twitter.com/7lZiii5LyH — BIJ1 (@PolitiekBIJ1) 22 april 2021

Dat parlementair Den Haag een archaïsche dominant mannelijke cultuur kent én in stand houdt, is niet nieuw. Verslaggever Wouke van Scherrenburg kreeg in 2002 ‘ach mevrouwtje, ga lekker naar huis, koken’ naar haar hoofd geslingerd toen Pim Fortuyn zich in een hoek gedrukt voelde. Berucht was het moment toen premier Balkenende in 2010 live op nationale televisie presentator Mariëlle Tweebeeke het antwoord ‘u kijkt zo lief’ gaf toen hij het echte antwoord op haar vragen niet kon geven. Hij verexcuseerde zich nadien, Rutte deed dat gelukkig ook.

In Amsterdam is het helaas niet anders. Burgemeester Femke Halsema kan talloze voorbeelden geven van bedoeld en onbedoeld seksisme in haar richting. De frappantste vind ik nog altijd de opmerking van Sinterklaas die, toen hij in 2019 de sleutel van de stad Amsterdam kreeg aangereikt van burgemeester Halsema, in de microfoon zei: “Voor ons blijft u gewoon Femke hoor.” Iets wat de goedheiligman bij Cohen of Van der Laan nooit in zijn hoofd had gehaald. En vergeet niet dat het in de gemeenteraad van Amsterdam was waar Sylvana Simons in een debat te horen kreeg dat ze ‘nederig moest gaan zitten’ toen een ander raadslid het inhoudelijk niet met haar eens was. Ken je plek, was de boodschap richting Simons.

Een verschil tussen de belediging richting Simons en die van Halsema, Van Scherrenburg en Tweebeeke is dat de oprichter van Bij1 een vrouw van kleur is, iemand over wie mensen nog net iets makkelijker heen banjeren dan over andere vrouwen. Een illustratie daarvan was het gesprek dat Simons eind maart, kort na haar verkiezing, had aan tafel van de talkshow Jinek. Daar was het nieuwe Kamerlid Caroline van der Plas van de BoerenBurgerBeweging die begon over de ‘body language’ van Simons toen die haar weerwoord gaf. Simons ziet er anders uit dan de meeste mensen in haar professionele omgeving en dat benadrukt Van der Plas om haar stil te krijgen.

Simons is door de jaren heen ervaren geraakt in de manier waarop ze bejegend wordt. Dat was zichtbaar in de manier hoe ze reageerde op die lelijke opmerking van Rutte. Tweebeeke was perplex toen Balkenende zei wat hij zei, Halsema nam Sinterklaas na afloop even apart om hem op zijn fout te wijzen, maar Simons riposteerde direct. “Geïrriteerd? U moet mij eens meemaken als ik geïrriteerd ben.” Er zat zelfs iets van empathie in, alsof Rutte een vergissing had gemaakt in plaats van een seksistische persoonlijke aanval.

Elke keer dat iemand uithaalt naar Simons, bevestigt dat haar waarde als emancipatoir boegbeeld op het hoogste podium. Zij legt als geen ander bloot wat vrouwen (van kleur) in de politiek te verduren krijgen.

Dat is positief, maar de tragiek is ook dat er hierdoor minder aandacht zal zijn voor de onderwerpen waar dit Bij1-Kamerlid voor staat. Waarmee het uiteindelijk dus toch weer draait om wie Simons is in plaats van wat zij het land te zeggen heeft.

Politiek verslaggever Ruben Koops belicht in ‘Republiek Amsterdam’ een politiek onderwerp uit de stad.

Reageren? r.koops@parool.nl.