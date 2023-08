Ooit, in opa’s tijd, was er De Langeleegte, het stadion van SC Veendam, dat rond 1988 twee seizoenen in de eredivisie speelde. Wie wilde schamperen over de Nederlandse competitie, haar wilde reduceren tot haar knulligste theatertje, noemde De Langeleegte, symbool voor ver, koud, klein en knullig. Een soort Siberië.

In de huidige eredivisie heeft waarschijnlijk geen stadion zo’n hoge Langeleegtepotentie als het voormalige Woudestein van Excelsior, met 4400 plaatsen het kleinste van allemaal. Ik herinner me het achterwandje van het minuscule bezoekersvakje: een stuk golfplaat van die afmeting kun je bij elk Hubofiliaal halen. In je eentje.

Uiteraard ligt er een kunstgrasveld. Omdat Ajax zaterdag te gast was, had Excelsior het voor de gelegenheid niet gesproeid, zodat het als een kurkdroge, stroeve kunststof deurmat lag te wachten, het aroma van warme autobanden wasemend.Op zo’n ondergrond kan de ene voetballer prima uit de voeten en de andere niet. Om precies te zijn: die van de thuisclub meestal wel, die van Ajax meestal niet. Heel gek is dat. Excelsior-Ajax: 2-2.

Zo’n Carlos Borges, oftewel Forbs, wat zou die eigenlijk gedacht hebben toen hij uit de spelersbus stapte, pal voor een stadionfaçade die nog het meest deed denken aan die van een basisschooltje in een Vinex-wijk? In wat voor competitie ben ik nu beland? Hopelijk praat iemand van Ajax deze week even met die jongen, om de ergste paniek weg te nemen.

Zo beschouwd is het eigenlijk wel fijn dat de transfers van Josip Sutalo en Gaston Ávila nog niet formeel zijn afgerond, en dat Chuba Akpom nog op een werkvergunning wacht. Zij mogen hun eerste Ajaxschreden maken in een Europees duel, de Klassieker of De Grolsch Veste van FC Twente. Ik zeg: een bewussie. Strategisch getreuzel tot ná Woudestein. Tegen de tijd dat Ajax naar Almere City moet, kun je het wel aan ze uitleggen.

Menno Pot is popjournalist, voetbalschrijver en Ajacied. Hij presenteert de wekelijkse Ajaxpodcast Branie op maandag en schrijft elke week een column over de club. Lees ze hier terug.

Reageren? m.pot@parool.nl.