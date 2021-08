Straks staan mijn kleinkinderen in een nieuw land waar ze naartoe gevlucht zijn

Niks is zo fijn (en pijnlijk) als een gesprek afluisteren dat over jou gaat. Op de markt hoorde ik twee mannen van middelbare leeftijd over mij zeggen: “Hij zeurt zo over zijn ouderdom en zijn kleinkinderen.”

‘Maar daar gaan mijn gedachten ook vaak naar toe,’ dacht ik.

Laatst vertelde mijn dochter over avonturen over liefde en jaloezie die zij had mee­gemaakt en gehoord over en met jonge auteurs en ik dacht: ‘Ambitie is een kwaal die je hebt van pakweg je achttiende tot je 60ste. Als je daarna nog lijdt onder je ambities, loop je op de weg naar eenzaamheid.’

Dacht ik vroeger aan de mensen die me in de weg zaten, tegenwoordig denk ik aan mijn dierbaren en vooral mijn kleinkinderen. Tegelijkertijd besef ik dat zoiets een vorm is van ultieme burgerlijkheid, lulligheid, anti-artistiek gedrag.

“En wat heb jij gedaan?”

“Ik heb een hoofdstuk geschreven aan mijn nieuwe roman, toen gedichten gemaakt – spoken word – daarna aan mijn opera gewerkt, wat voor mijn podcast opgenomen en wat getekend en nu ga ik naar het café.

En jij?”

“Ik ben naar de boekenmarkt geweest en heb voor mijn kleinzoon wat Asterixen, wat Kuifjes, wat Lucky Lukes en wat oude Guusten gekocht. Die geef ik niet allemaal ineens, maar af en toe een paar…”

“Hij zeurt zo over zijn ouderdom en zijn kleinkinderen.”

Het doet wel pijn natuurlijk. Want je weet ook, als je daarover schrijft, dat de jeugd niet naar de brievenbus zal rennen waar de krant uitsteekt, terwijl ze roepen: “Ik wil alleen maar pagina 2, Holman, lezen!”

Mijn geheime ambitie is aardig gevonden te worden door mijn kleinkinderen. Ik besef dat dit een sentimentele wens is, maar het is ook iets natuurlijks. Ik hoef ook niet de aardigste opa te zijn, maar gewoon een opavriend.

Je beseft dat je in de herinneringen van je kleinkinderen nog het langste zal voort­leven. Misschien waaieren ze uit naar andere landen, waar ze een andere taal zullen moeten spreken. Misschien zullen gigantische branden en overweldigende overstromingen alle archieven vernietigen. Onze graven zinken naar de zeebodem en onze steden worden ruïnes. Vermoedelijk gaat er zoiets gebeuren, als ik de kranten moet geloven.

Daar staan de kleinkinderen in een nieuw land waar ze naartoe gevlucht zijn.

“Mijn grootvader schreef stukjes in de krant.”

“Waarover?”

“Over Nederland.”

“Ah... Leuk. Mijn grootvader was een enorme zeur. Hij zeurde alleen maar over zijn ouderdom en zijn kleinkinderen.”

