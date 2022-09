Straks kan ik kastelen bouwen van lijken, dacht de dictator

De dictator staarde naar het scherm. Hij zag de gemobiliseerde jonge mannen die in bussen werden gelaten om duizenden kilometer verderop te gaan vechten. Naast hem stond zijn belangrijkste generaal.

“Denk je dat dit gaat helpen?” vroeg de dictator.

“Natuurlijk… Het zijn jonge, sterke mannen…”

“Maar kunnen ze vechten?”

“Ze hoeven alleen maar een trekker over te halen.”

“Maar kunnen ze dat?”

De generaal lachte veel te luid.

Mijn generaal is een slijmbal, dacht de dictator, en daardoor kan ik straks kastelen bouwen van de lijken. En daarna een stad… Hij stelde zich een Dubai voor van doodskisten als legosteentjes, waar het uiteraard stil was en donker, waar de volgevreten gieren lui waren geworden en waar hij het enige levende wezen was.

“Gaan we winnen, generaal?” vroeg de dictator.

“Met groot gemak, mijnheer de president.”

Waarom schoot hij zijn eigen generaal niet neer? Hij glimlachte: dood deed hem niks meer. Ook zijn eigen dood niet. De hemel was hem beloofd.

Niemand gelooft het, maar ik wilde uiteindelijk iets goeds doen met mijn macht, dacht hij bijna hardop. Ik heb alles bereikt wat ik wilde bereiken. Geld, vrouwen, huizen… Maar wat moet je verder met macht? Macht dwingt je tot goedheid, en om die goedheid wilde ik het land uitbreiden. En ja, dat kost mensenlevens. Maar uiteindelijk zouden we Jeruzalem zien…

“Zijn er protesten in het land, generaal?” vroeg hij.

“Geen enkele, mijnheer de president.”

“Ik hoorde dat er aan de grens een kilometerslange file was van mensen die ons wilden ontvluchten.”

“Vijandelijke propaganda, mijnheer de president. Iedereen is dolgelukkig dat ze ons land mogen dienen om die gevaarlijke vijand te verslaan.”

“En hoe zit het met de referenda?”

“De uitslagen zijn al binnen, maar de stembiljetten zijn nog niet gedrukt. Die zijn hopelijk overmorgen af.”

“Mooi,” zei de dictator.

Zou zijn generaal niet begrijpen dat wanneer het misging hij ook geliquideerd zou worden?

“We hebben al iets moois neergezet, vind je niet?” vroeg hij aan de generaal.

“Dat wilde ik net tegen u zeggen, mijnheer de president.”

“Hoe is het met de vijand?”

“Die stort in. Ze vertellen leugens aan hun volk. Ze kunnen geen vuist maken.”

“Is dat zo?”

“Ze bewonderen ons, mijnheer de president.”

Waarom sprak zijn generaal hem zo naar de mond? Was het de ironie van de angst?

“Het duurt niet lang meer, generaal.”

“Dat denk ik ook niet, mijnheer de president.”

