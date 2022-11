Een tragisch zinnetje: ‘Ook als de rechter de verdachten veroordeelt, valt niet te verwachten dat de vier ooit achter de tralies belanden.’

Het gaat om de vier verdachten van de MH17-aanslag. 298 doden. Straf, wat heb je eraan als daders niet achter tralies belanden?

De aanslag was een onderdeel van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. In feite wordt nu Rusland ‘schuldig’ bevonden. Destijds heb ik weleens gedacht: als die aanslag een oorlogshandeling is, kun je die dan niet zien als onder meer een aanval op Navo-lidstaten en kan de Navo dan niet iets doen? Dat schijnt een naïeve gedachte van mij te zijn geweest en ik weet te weinig van recht en oorlogsrecht om er iets zinnigs over te zeggen. Maar ik droomde er wel over.

Tijdens een oorlog staan wetten maar in de weg. Alles wat God en het wetboek verboden hebben is zelfs toegestaan als het bijdraagt aan de overwinning.

We hebben wel internationale strafhoven, maar daar schuilt iets onbevredigends in. Poetin vindt zijn oorlog volstrekt rechtvaardig. Mochten wij hem oppakken en naar het Vredespaleis in Den Haag slepen, dan zal hij altijd in alle oprechtheid kunnen zeggen dat hij naar eer en geweten handelde, dat hij zelfs het beste voorhad met het volk van Oekraïne en dat we de verkeerde hebben opgepakt omdat de nazi Zelenski gearresteerd had moeten worden.

We kunnen makkelijk zeggen dat je niet mag moorden, maar als dat voor een hoger doel is? Zo’n hoger doel valt nooit objectief vast te stellen. Als iemand mij en mijn familie wil doodschieten, schiet ik hem dood. Ook al vind ik iemand doodschieten moreel onverantwoord. Dit zijn misschien hele simpele vragen voor studenten in de ethiek, maar mij houden ze soms uit mijn slaap.

We leven naar een moraliteit waarvan we nooit zeker weten of het de goede is. Het is goed dat de daders van de MH17-aanslag, die zoveel onschuldigen hebben gedood, een meer dan flinke straf krijgen. Hoe je het ook wendt of keert, het was moreel fout wat ze hebben gedaan. Maar toch zie je dat een advocaat het zo weet te draaien dat er aan hun schuld getwijfeld kan worden. Hoeveel respect ik ook heb voor advocaten en hoe noodzakelijk ik dat beroep ook vind, ik kan er slecht tegen.

Omdat de daders waarschijnlijk nooit gevangen zullen worden gezet, hier hun namen waarover ik een eeuwige vloek uitspreek: Oleg Poelatov – die is vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs – en Sergej Doebinski, Igor Girkin, Leonid Chartsjenko, die alle drie tot levenslang zijn veroordeeld.

Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker. Elke dag, uitgezonderd zondag, lees je hier zijn column. Lees al zijn columns terug in het archief.

Reageren? t.holman@parool.nl.