Stoppen op eigen kracht is bij een gokverslaving bijna onmogelijk

Niet helemaal onverwacht heb ik bij de Koningsdagloterij weer niet de jackpot gewonnen. De kans dat je bij de Staatsloterij de hoofdprijs wint is dan ook astronomisch klein. Hoogleraar Ruud Koning uit Groningen heeft weleens uitgerekend dat als je vanaf nu elke tien seconden een staatslot aanschaft, je na circa een half jaar de jackpot treft. Volgens de website cijfers.net is de kans dat je deze maand de hoofdprijs wint net zo groot als het risico dat je de komende vijf minuten een dodelijk verkeersongeval overkomt.

Toch koop ik regelmatig een lot. Want ja, je weet het maar nooit. En fantaseren over een paar miljoen prijzengeld is altijd weer tamelijk onschuldig vermaak.

Hoe anders is dat bij een echte gokverslaving. Mensen die daaraan lijden hebben geen controle meer over hun gokgedrag en verspelen daarbij enorme sommen geld. Stoppen op eigen kracht is bijna onmogelijk. En dat gaat dan om ongeveer 80.000 mensen in Nederland, meer dan het aantal verslaafden aan alcohol en drugs bij elkaar opgeteld.

Gokverslaving heeft enorme implicaties, zoals sociaal isolement, verlies van werk en relaties, en schulden die kunnen oplopen tot tienduizenden euro’s. Je zou van onze overheid kunnen verwachten dat te bestrijden. In het verleden hebben politici zoals Abraham Kuyper en Hendrik Colijn zelfs meermalen geprobeerd de Staatsloterij te verbieden. Maar tegenwoordig is het tegendeel het geval: in 2021 heeft de regering besloten online gokken te legaliseren.

Officieel is de reden dat daarmee illegaal gokken makkelijker kan worden bestreden. Een interessante denkfout: als je (illegaal) gokken wilt voorkomen, dan moet je daartegen optreden en niet online gokken met een vergunning wettelijk gaan toestaan. Leuk voordeeltje (en als je kwaad wilt denken misschien wel de belangrijkste overweging) was dat door de legalisering zomaar honderden miljoenen kansspelbelasting kunnen worden geïncasseerd.

En zo worden we sinds de legalisering van online casino’s overspoeld met reclamespotjes en is het online inzetten toegenomen tot ongeveer een miljard euro per jaar. En zien gespecialiseerde klinieken een verdubbeling van nieuwe gokverslaafden.

Aanvankelijk stond in het wetsvoorstel dat aanbieders gedwongen waren een internetfilter in te stellen, waarmee goksites die zich niet aan de regels hielden konden worden geblokkeerd. Maar een D66-amendement dat zich beriep op ‘internetvrijheid’ wist dat effectief te saboteren.

De wet stelt ook een aantal voorwaarden voor reclame voor online gokspelen, die bijvoorbeeld niet gericht mag zijn op minderjarigen of mensen met psychische problemen. Beroepssporters mogen geen reclame maken, maar ja, Wesley Sneijder is geen voetballer meer en ook Dick Advocaat is geen sportman, dus kunnen zij probleemloos optreden in de televisiespotjes.

De minister gaat nu dan toch maar strengere regels voor gokreclames instellen. Mooi voorbeeldje van met halve maatregelen de bodemloze put van online gokken proberen te dempen terwijl in de tussentijd vele gokverslaafden verdronken zijn.

Marcel Levi is voorzitter van de raad van bestuur van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Daarvoor was hij ceo van University College London Hospitals en bestuursvoorzitter van het AMC. Lees al zijn columns hier terug.

Reageren? m.levi@parool.nl.