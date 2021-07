Stoppen met feesten zodat we op vakantie kunnen? Mooi niet

Ministers zetten hun ernstige gezichten weer op, nu het aantal besmettingen snel oploopt. Gespeelde verontwaardiging. Alsof iemand je wekenlang dagelijks drie Super Size menu’s voorschotelt en vervolgens stomverbaasd is dat je tien kilo bent aangekomen. Met de vaccinatiecampagne op stoom koos het kabinet doelbewust voor verregaande versoepelingen, in de hoop dat de zorg, ook bij oplopende besmettingsaantallen, niet meer overbelast zou raken. En het werkt.

RIVM-baas van Dissel zei deze week dat het stijgende besmettingsaantal zich niet vertaalt in meer ziekenhuisopnames, en dat het nooit het doel is geweest om elke vorm van milde ziekte door corona te voorkomen. Toch worden de teugels weer strakker aangetrokken. Onbegrijpelijk. Wat zich nu wreekt is dat het kabinet de versoepelingen eerder presenteerde vanuit typisch Hollandse oppervlakkigheid: mensen, we gaan een leuke, gezellige zomer tegemoet.

Maar het gaat niet om gezelligheid, het gaat om de volksgezondheid. Na maanden lockdowns was de rek er volledig uit. De mentale en fysieke gezondheid was dramatisch en aantoonbaar verslechterd, de sociaal-economisch schade voor velen bijna onherstelbaar. De versoepelingen boden hoognodige zuurstof voor hoofd, hart en lijf, en ademruimte voor ondernemers. Terecht wegen andere waarden nu zwaarder dan besmettingscijfers. Sociaal contact, fysiek contact, ontlading, vreugde, nabijheid, sociaal-economische ruimte: geen luxeproducten, maar basisbehoeften. En als de strategie steeds was om de ic’s en zorg te ontlasten, dan is er dus helemaal niets aan de hand.

Toch werpt het kabinet plots een ander argument in de strijd: Nederland als rood gebied door de besmettingen zou onze vakanties in het buitenland in gevaar brengen.

Kortom: jonge mensen, die aantoonbaar het meest hebben geleden onder de lockdowns en die op kamertjes van 10 vierkante meter, in een schrikbarend overprijsde woningmarkt, hun hele sociale leven stuk zagen lopen en te kampen hadden met leerachterstanden, depressies en angststoornissen, moeten maar weer stoppen met feesten. En waarvoor? Zodat we allemaal met de gesubsidieerde KLM op vakantie naar Karpathos kunnen. Nou: mooi niet.

Het moet nu maar eens klaar zijn met de manier waarop jonge mensen telkens impliciet dan wel expliciet worden neergezet als egocentrische hedonisten, die het voor de rest verpesten. Met de manier waarop zij telkens het hardst geraakt worden door zwabberend beleid, met het motto: ‘We doen het toch voor elkaar?’ O ja? Iets voor elkaar doen gaat uit van wederkerigheid. De ouderen en meest kwetsbaren zijn inmiddels goeddeels gevaccineerd, de meeste modellen voorspellen niet eens een vierde golf in het najaar. Allicht blijft waakzaamheid verstandig, maar momenteel liggen de ic’s niet vol en functioneert de reguliere zorg naar behoren.

Laten we het eens omdraaien: ga maar een jaartje niet naar Griekenland, want we doen het toch voor elkaar? Wees solidair met de jonge mensen hier en de ondernemers in het nachtleven die eindelijk weer ademhalen. En kabinet: sta voor je keuzes, verzand niet opnieuw in paniekvoetbal en houd vast aan de gekozen strategie. Het werkt.

Johan Fretz gaat met zomerreces tot 1 september.

Johan Fretz is schrijver en theatermaker. Hij schrijft op woensdag en zaterdag een column voor Het Parool.