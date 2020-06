‘Stop met stereotypering van de oude Noorderling’

De Van der Pekmarkt in Noord. Beeld Jakob Van Vliet

Als ‘oude Noorderling’ reageer ik op het artikel in Het Parool van zaterdag. Hierin wordt de oude Noorderling zoals gebruikelijk karikaturaal en stigmatiserend neer­gezet als iemand die hier al vijftig jaar woont in een slecht onderhouden woning en de meer vermogende nieuw­komers zijn plek ziet innemen. Dat er inmiddels ook veel oude Noorderlingen zijn, die zijn doorgegroeid na hbo of universiteit en verspreid door Noord een koopwoning bezitten en de huidige ontwikkelingen toejuichen, komt in het verhaal nooit voor.

Nee, we worden getrakteerd op Massih Hutak van Verdedig Noord, die de gentrificatie te lijf gaat door de buurt waarin hij is opgegroeid te beschrijven als een paradijs met de snackbar als universeel meeting point. Is mooi, want het zegt iets over hoe prettig hij zijn jeugd heeft ervaren en hoe welkom hij zich gevoeld heeft. Alleen vergeet Massih gemakshalve dat hij ooit zelf een nieuwe Noorderling was.

Zo veranderde in de jaren zeventig mijn toenmalige Mosveldbuurt van een witte wijk in een wijk vol Turkse en Marokkaanse gastarbeiders. Buitenlanders die volgens buurtgenoten iedere vrijgekomen huurwoning kregen en Noord naar de knoppen hielpen. Net als de nieuwe Noorderlingen nu.

Het saaie imago van Noord werd verwoord door Harry Slinger, die met een rode opgerolde condoom op zijn kop Ik verveel me zo in Amsterdam-Noord zong, om zelf een kroeg te openen in het centrum. En nog steeds is Noord grotendeels een lappendeken van buurten zonder kroeg of koffietent. Zie de directe omgeving van metrostation Noord. Twee jaar na opening: grauw en troosteloos. Nergens een koffietent of andere horeca te vinden.

Hipsters

Als oude Noorderling juich ik de komst van de nieuwe jonge Noorderlingen toe, met hun initiatieven, winkeltjes, eettentjes en cafeetjes. En zie ik liever Pilates Noord dan de zoveelste telefoonwinkel. De ontwikkelingen situeren zich echter te veel rond het IJ. Verder in Noord vind je jezelf terug in een aangeharkte Vinex-wijk zonder voorzieningen.

Mijn vader, 83, is een nog oudere Noorderling in een sociale huur­woning, die met veel plezier Noorderlicht en Pllek bezoekt en die ik nooit hoor klagen over nieuwe Noorderlingen. Sterker, hij drinkt voor de deur koffie met de ‘hipsters’, door hem ‘leuke jonge mensen’ genoemd.

De oude Noorderling als soort bestaat niet. Dus stop met die ­stereotypering en kom allemaal naar Noord. Het is maar een klein stukje fietsen over die ‘brug over het IJ’.

Ed van Leeuwen, Amsterdam-Noord