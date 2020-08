‘Stop met publiek geld uitgeven aan het promoten van vleesconsumptie’

Ook voor de productie van rundvlees wordt de Nederlandse boer niet meer fatsoenlijk beloond. Beeld Getty Images

We staan voor grote uitdagingen. De problemen zijn complex. We hebben meer informatie nodig, voordat we goede beslissingen kunnen nemen. Duidelijk is dat het aanpakken van deze problemen om grote veranderingen en offers vraagt. Van ons allen. We moeten het samen doen, iedere burger moet zijn of haar verantwoordelijkheden nemen.

Of het nu de coronacrisis is of de verschillende duurzaamheidscrises: onze leiders zullen in dergelijke bewoordingen de ernst van de situatie communiceren. Wat ze vaak nalaten, is aandacht te besteden aan het vlak waarop we stappen kunnen zetten. Gezamenlijk, constructief en met concrete impact. Zo leiden ze de aandacht af van wat we kunnen en moeten veranderen op systeemniveau. Het strooit ons zand in de ogen door ons als individu verantwoordelijk te maken en ons tegelijkertijd weg te leiden van elk (collectief) handelingsperspectief.

Een actueel voorbeeld is de subsidie op vleesreclame. De EU financiert al decennia reclame om vleesconsumptie te bevorderen. Laat dat even tot u doordringen. We geven publiek geld uit aan het promoten van vleesconsumptie.

Europese Green Deal

Met name in deze tijd is dit bevreemdend. Niet alleen omdat duidelijk is dat onze vleesconsumptie leidt tot allerlei ongewenste milieu- en gezondheidseffecten, maar ook omdat we ondertussen een systeem hebben opgetuigd waarbij we onze boeren niet fatsoenlijk betalen voor het voedsel dat zij produceren.

Het leidt tot megastallen, ontelbare dieren met miserabele levens, slechtere kwaliteit van voedsel, gestreste boze boeren, klimaatverandering en de vernietiging van biodiversiteit en de ecosystemen. Een systeem dat voor iedereen onwenselijk is. Zowel het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) als de Verenigde Naties hebben zich hier de afgelopen week nog eens expliciet over uitgelaten.

Wellicht nog bevreemdender dan de oorspronkelijk keuze van de EU om vleesreclame te subsidiëren, is de keuze om het stoppen van deze verkwisting uit de nieuwe Europese Green Deal te schrappen. In de concepttekst stond nog wel opgenomen dat de geldstroom naar vleesreclame zou stoppen, maar inmiddels is het verdwenen. Achter de schermen van de Green Deal zijn kennelijk andere deals gedaan. Niet al onze volksvertegenwoordigers is dit onlangs ontgaan, gezien de motie die recentelijk in de Tweede Kamer werd ingediend om de rege­ring te verplichten zich actief tegen de subsidie te verzetten.

Hoewel de motie werd aangenomen, bleek dat er een aantal Nederlandse partijen kennelijk tevre­den is met het uitgeven van publiek geld aan vleesreclame. Dit zijn toevallig dezelfde partijen die zich structureel kritisch uitlaten over de EU en hoe de EU geld uitgeeft. Kennelijk vinden Klaas, Thierry en Geert het wél een goed idee om ons belastinggeld uit te geven aan campagnes die Zuid-Europese hipsters moeten overtuigen om meer varkensvlees te eten.

Is dat echt waar hun kiezers voor hebben gestemd? Het lijkt me de moeite waard daar eens over door te praten in de aanloop naar de volgende verkiezingen. De campagne #GeenCentnaarSpaanseBeenham zou toch wel een plekje moeten kunnen krijgen in een verkiezingsprogramma. Gelukkig is er een óók voor de EU-scepticus reeds aantrekkelijke petitie waarmee zij deze subsidieverbranding kunnen tegenhouden.

Stikstofsymptoomdiscussies

Ook ‘landbouwpartij’ CDA stemde tegen de motie. Deze zogenaamde vertegenwoordigers van onze boeren zijn in staat publiek geld uit te ­delen aan marketingbureaus. Ze zijn echter, tot nu toe, niet in staat een coherente visie te formuleren op hoe de toekomst van een gezond boerenbedrijf er in deze eeuw uit kan zien. Ze bieden weinig perspectief wanneer je als boer wordt geconfronteerd met een nieuwe set maatregelen, geen redelijke prijs voor je product en een hypotheekverstrekker die in coronatijd de duimschroeven aandraait. Wellicht dat het dynamische duo Hugo en Pieter hier nog wat aan kan doen in het nieuwe partij­programma.