‘Stop met de ophemeling van Sigrid Kaag’

De D66-campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen ontaardt in een personencultus rond Sigrid Kaag. Van dromen over ’s lands ‘eerste vrouwelijke premier’ tot de strak geregisseerde ‘grassroots­beweging’ #kieskaag. D66’ers zwijmelen als verliefde tieners weg bij de internationale allure die onze moeder des vaderlands uitdraagt.

Deze campagnestrategie is gedoemd te mislukken. Hoewel wij als rechtgeaarde D66’ers niets liever doen dan Amerikaatje spelen, is de keuze om Hillary’s 2016-campagne te kopiëren moeilijk te volgen. De Nederlandse maaiveldcultuur rekent hier ook zonder Trump wel mee af, getuige de hilariteit op Twitter na de lancering van de posters van Angela Merkel (christendemocraat) en Jacinda Ardern (sociaaldemocraat) met #kieskaag-print.

Belangrijker nog: totdat het D66-voorstel voor een gekozen minister-president is aangenomen, gaan de landelijke verkiezingen in Nederland – gaap – slechts over de blauwe stoeltjes in de Tweede Kamer. Kiezers weten dit, het campagneteam van Sigrid Kaag blijkbaar nog niet.

Maar bovenal is D66 als grootste partij simpelweg niet geloofwaardig. De VVD peilt al het hele jaar rond de veertig zetels, en de vacature voor minister-president is door de kiezer al lang en breed vergeven aan Mark Rutte. Een four term president, zo u wilt.

Toch liggen er volop kansen voor D66 – wij zijn de enige partij die door zowel VVD-stemmers als GroenLinks- en PvdA-kiezers wordt overwogen. Bij GroenLinks overweegt circa 40 procent D66, van VVD en PvdA ongeveer een kwart, blijkt uit peilingen van I&O Research. De uitstekende reputatie van onze leidsvrouwe zal zeker helpen deze kiezers aan te spreken. Haar bekendheid onder kiezers groeit, en relevante kiezersgroepen stellen veel vertrouwen in haar. Sinds de lijsttrekkersverkiezing steeg D66 zo’n drie zetels in de peilingen.

Voor het nuchtere Hollandse electoraat blijven standpunten, ideologie en stabiliteit van bestuur echter de belangrijkste drie stemmotieven. Target daarom GroenLinkskiezers op milieu- en klimaatonderwerpen, overtuig sociaaldemocraten met werkgelegenheid (#kieskoolmees!), en vorm zo het liberale alternatief en partner of choice voor de linkerflank van de VVD.

Hugo van Dam en Rutger Vos (lid van D66), Amsterdam