Stond daar een politieman die naar verdachte types speurt?

Ik ken een paar mensen die op CS zijn gerold. Wel een tijd geleden, toen de grote hal nog bruiste, met de AKO meteen links en dat grote vertrektijdenbord en rondslingerende servetjes en koffiebekers en heel veel kriskras door elkaar lopende reizigers.

Nu is het er saai.

Ik stond bij de piano op Gerrit Barendrecht te wachten, de schrijver van de thriller De Russische connectie, het tweede deel van de serie rond politie-inspecteur Julius Katz en journaliste Ida de Morsain. Ik keek wat in het rond en zag zeker vier, vijf mannen ook in het rond kijken. Misschien zat er een spotter tussen; een politieman die naar verdachte types speurt, en niet alleen naar zakkenrollers (in 2018 werden twee Amerikaanse toeristen op CS neergestoken.)

Geen idee of ik me verdacht gedroeg of niet.

Maar daar was Gerrit Barendrecht, en we zochten een perron op om het over zijn boek te hebben. Onder de reusachtige kap die over de eerste perrons hangt, en waarvan nog de bogen te zien zijn die tijdens de opening van het station, op 15 oktober 1889, ook te zien waren.

En die we misschien niet meer in deze staat zouden hebben kunnen aanschouwen als het aan een aantal sujetten had gelegen. Sujetten die een rol spelen in De Russische connectie, waarin de opening van het CS in 1889 een grote rol speelt.

Fijne thriller, De Russische connectie, die begint met een achtervolging door de binnenstad als Julius Katz een legendarische zakkenroller in z’n kraag probeert te grijpen. En dan is er ook nog de aanslag op een tram midden op de Dam, want het terrorisme waart door Europa.

Barendrecht wees op de overkapping. “Die was vroeger helemaal van glas. Echt schitterend moet dat zijn geweest.”

En dat dan kapot willen maken. Je bent thrillerschrijver of niet.

Het is geen spoiler om hier te schrijven dat in De Russische connectie een aanslag op het CS wordt beraamd. “Het is eigenlijk heel simpel,” zei Barendrecht. “In het boek laat ik een groep terroristen een aanslag voorbereiden. Het moest een aanslag worden met de grootste impact op de samenleving, en met de meeste slachtoffers. De opening van het Centraal Station, waar duizenden mensen op af zouden komen, werd daarmee het ideale doelwit.”

Leon de Winter liet in VSV een aanslag op de Stopera plegen, en Beau van Erven Dorens wilde terroristen in Pijn het Rijksmuseum laten opblazen. Een aanslag op CS kenden we nog niet.

Barendrecht geeft een mooi beeld van Amsterdam aan het einde van de negentiende eeuw. Je zou er zo in rond willen lopen. Het volgende deel van de serie belooft ook wat. Dat draait om de opkomst van de psychofarmaca en tbs. En Jack the Ripper komt naar Amsterdam!

We namen afscheid. Ik liep door de hal van CS naar de uitgang. Ik voelde me bekeken.

Maarten Moll schrijft over dagelijkse beslommeringen in de stad. Lees al zijn columns terug in het archief.

Reageren? m.moll@parool.nl