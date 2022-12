Stijgende zorgkosten zijn misschien geen vloek, maar juist een zegen

En daar was opeens na niet-aflatende stortbuien van sombere rapporten over de toekomst van de gezondheidszorg een krachtige zonnestraal. Want in tegenstelling tot de doemdenkende toekomstscenario’s die het Zorginstituut, de Zorgautoriteit, het ministerie van Financiën, het RIVM en talloze andere adviesraden onophoudelijk over ons uitstrooien, was daar zomaar een kraakhelder, realistisch, maar vooral ook optimistisch stuk van het Centraal Planbureau. Toch niet de minste in de eindeloze rij adviesorganen en volgens velen hét economisch geweten van Nederland.

In flitsend contrast met al die Cassandra’s en boze heksen die kwade voorspellingen uitspreken over de gezondheidszorg, is dit plotseling een fee die stelt dat zorg weliswaar duurder wordt, maar dat ook de opbrengsten in termen van kwaliteit van leven, levensverwachting en gezonde levensjaren tot op hoge leeftijd navenant toenemen. Wow, zomaar het eerste eerbiedwaardige adviesorgaan dat behalve over kosten ook eens over opbrengsten van betere zorg spreekt.

In het worstcasescenario groeien de zorgkosten in 2060 tot 18 procent van het bruto binnenlands product. “So what?” stelt het Centraal Planbureau. Is het zo erg dat we minder dan een vijfde van ons gezamenlijke inkomen uitgeven aan iets wat steevast als hoogste prioriteit wordt genoemd door verreweg het grootste deel van de bevolking?

Terecht merkt het Planbureau op dat de afgelopen decennia dramatische verbeteringen zijn opgetreden in de behandelingen van hart-en vaataandoeningen, kanker en infectieziektes. Patiënten overleven deze aandoeningen ook veel vaker dan voorheen en dat vertaalt zich in toegenomen arbeidspotentieel en productiviteit – om maar te zwijgen over het positieve effect op sociaal en maatschappelijk gebied. Ook berekenen de Planbureau-economen dat er daarnaast voor andere sectoren, zoals onderwijs of publieke infrastructuur, nog voldoende groeipotentieel overblijft, al is dat wat minder door de groei in zorgkosten.

Natuurlijk moeten we in dat enorme zorgbudget ook dringend radicale maatregelen blijven nemen om verspilling, onnodige zorg, slechte coördinatie, onredelijke prijzen voor medicijnen, implantaten en apparaten, en overmatige bureaucratie te bestrijden. En als dat lukt, dan zou die stijging van de zorgkosten nog weleens flink kunnen meevallen. Zelfs als de kosten wat zouden stijgen, is dat goedbesteed geld voor ons allemaal.

Een van de conclusies van het Planbureau is dat te draconisch bezuinigen op zorg, zoals de komende jaren wordt beoogd, leidt tot afwentelen van zorgkosten op zwakkeren in de samenleving en dat de solidariteit daardoor afneemt. De economen stellen vast dat beheerste groei van zorgkosten, waarbij hogere inkomens een wat groter deel op zich nemen, juist leidt tot toegenomen solidariteit in zowel zorgkosten als inkomens.

Stijgende zorgkosten zijn geen vloek, maar wellicht juist een zegen voor een welvarende en beschaafde samenleving zoals die in Nederland, zolang die uitgaven maar efficiënt en doelmatig worden ingezet. Het kost wat, maar dan heb je ook wat.

Marcel Levi is voorzitter van de raad van bestuur van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Daarvoor was hij ceo van University College London Hospitals en bestuursvoorzitter van het AMC. Lees al zijn columns hier terug.

Reageren? m.levi@parool.nl.