Stichting Gezin in gevaar is geen clubje vredelievende mensen

Het klinkt zo plausibel en vriendelijk. De stichtingen Free a girl en Gezin in gevaar. Want niemand is voor mishandeling, uitbuiting, verkrachting of ontvoering van meisjes en we vinden ook allemaal wel (min of meer) dat de veilige basis van een gezin gekoesterd moet worden.

Ik staar naar mijn beeldscherm met daarop het Instagramaccount van Free a girl en naast me ligt het boekje Seksuele indoctrinatie in schoolboeken van Gezin in gevaar.

De aanleiding om nog eens te kijken met welke types we hier te maken hebben, zijn kamervragen van Wybren van Haga waarin hij naar deze organisaties verwijst, over de keuze van het CPNB om Pim Lammers te vragen het Kinderboekenweekgedicht te schrijven.

Pim Lammers, niet de eerste de beste, is (onder andere) gevraagd omdat ‘jezelf zijn’ in zijn oeuvre een belangrijk thema is.

‘Bent u niet van mening dat de keuze voor Pim Lammers als schrijver voor het Kinderboekenweekgedicht zorgt voor het seksualiseren van kinderen en het normaliseren van pedofilie? Zo nee, waarom niet?’ vroeg Van Haga. En: ‘Wat vindt u van de steeds verder oprukkende tendens dat kinderen op jonge leeftijd geconfronteerd worden met informatie en vraagstukken rondom seksualiteit, waarbij zij actief worden aangemoedigd om met hun eigen seksualiteit bezig te zijn, terwijl zij daar in veel gevallen nog helemaal niet mee bezig en/of aan toe zijn en ook niet aan blootgesteld zouden moeten worden?’

Vragen die letterlijk geciteerd zijn uit het boekje dat nu naast me ligt. Een boekje dat verder onder andere stelt dat er een verdienmodel zit in seksuele voorlichting en het ‘seksualiseren van kinderen’. Dit zou worden bereikt door het promoten van seksuele rechten, vermomd middels aanduidingen als ‘veilige school’ – een, volgens het boekje, ‘eufemisme voor onderwijs in LGBT- en abortusrechten’, waar in de definitie van seksuele gezondheid geen melding wordt gemaakt van voortplanting. ‘Het enige doel van seks’ volgens Gezin in gevaar, moraal en onthouding, zou het uitgangspunt moeten zijn in voorlichting aan kinderen.

‘Eenmaal geïndoctrineerd zullen kinderen seksueel advies nodig hebben, net als zwangerschapstesten en soa-testen en behandelingen, abortus, condooms, contraceptieven en meer. Dit is een multimiljardenbusiness.’

Stichting Gezin in gevaar is geen clubje vredelievende mensen. Het zijn conservatieve christenfundamentalisten. Antihomo. Antivrouwenrechten. Antidiversiteit.

En zo ook stichting Free a girl. Door mensen in deze clubs is onder andere een heksenjacht ontstaan op door hen geïdentificeerde zogenaamde ‘pedoseksuelen’ – en het lijkt erop dat er steeds meer mensen op de brandstapel moeten, toegejuicht door politici als Wybren van Haga en Thierry Baudet, maar inmiddels ook door juiceverspreider Yvonne Coldeweijer, die het belachelijk vindt dat een ‘pedogedicht’ onder de vrijheid van meningsuiting valt.

Als hier al sprake is van een complot met een verdienmodel, dan mag je de strategie samenvatten in zowel onderdrukking als extreme polarisatie. Driemaal raden wat hier de winst is voor conservatief rechts en een roddelkanaal.

