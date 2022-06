Steriliseer alle mannen. Verplicht.

De enige logische stap nu is een verplichting tot sterilisatie. Bij jongens, als ze een jaar of 14 of 15 zijn. Een kleine ingreep bij mensen met ballen en het ongedaan maken ervan gebeurt in de meeste gevallen zonder complicaties dus het is eigenlijk heel raar dat deze helft van de wereldbevolking nog niet eerder een stuk verantwoordelijkheid op zich nam.

Oh ja, natuurlijk hoor ik het ‘meest mannelijke’ deel nu piepen. Want een aanslag op hun ‘mannelijkheid’ (wat zegt het over een persoon als verantwoordelijkheid nemen voelt als zwaktebod?) En mannen willen zélf beslissen over hun eigen lichaam. Ja, ook bij kleine ingrepen die als (potentieel) tijdelijk beschouwd mogen worden.

Nu hoor ik u (voorzichtig) denken: ‘kunnen we dan niet een mannen-pil uitvinden?’

Ja, natuurlijk kan dat. Het ding met de medische wetenschap is dat ze wordt gedomineerd door mannen (mensen met een lul). Hierdoor werden niet alleen medicijnen en ingrepen heel lang slechts getest op mannenlichamen (met alle gevolgen van dien), remedies tegen alles wat ongewenst is voor de man werden ook gezocht op plekken die geen effect hebben op de man.

En dat mensen met een baarmoeder daar allerlei problemen en narigheid van ondervinden is dan (of was dan) iets wat nu eenmaal zo was. Fucking don’t care, dachten de klootzakken.

Alsof dat nog niet genoeg was. Een paar oude witte gefrustreerde ‘so called mannen’ in de VS hadden afgelopen week de arrogantie om hun onverdiende macht te misbruiken om van iedereen die niet als mannelijk wordt beschouwd de meest essentiële, lang bevochten rechten die ze wél hadden af te nemen.

Er ligt een grote oceaan tussen ons Nederland en de Verenigde Staten, maar al een aantal jaren, in de aanloop naar deze levensverwoestende misdaad, merkte je ook hier een her-opkomst van types met een (weet ik zeker) kleine pik die vonden dat zíj (al dan niet met de hand op dat godsgruwelijk misbruikte boek) geoorloofd waren hun vrouwenhaat te vertalen naar een vals excuus als ‘het recht op leven’.

Het is godgeklaagd. Het is misdadig. Hoe mannen zich al eeuwen dominant opstellen ten opzichte van de andere helft van de wereldbevolking. Van heksenverbrandingen tot gedwongen seks, een verbod op inspraak en alles daartussenin. Google voor de grap even sinds wanneer vrouwen in Nederland mogen stemmen, of überhaupt mochten werken nadat ze trouwden en een man dús de baas over hen werd.

Er is geen probleem op deze aardbol dat níet is veroorzaakt door mannen. Want mannen hadden de macht. Zíj hadden het voor het zeggen. De beslissingen werden genomen en de misdaden werden gepleegd door het deel van de bevolking met ballen tussen de benen.

En voor wie denkt, jeetje, Tink, wat een mannenhaat.

Nee. Dit is liefde voor mensen. En de overtuiging dat rechten voor iedereen gelijk moeten zijn.

