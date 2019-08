Sportjournalist Henk Spaan recenseert dagelijks spelers, coaches en andere personen uit de voetbalwereld in de rubriek Spaan geeft punten. Reageren? h.spaan@parool.nl.

30 augustus: een 8 voor Calvin Stengs

Hoe vaak gebeurt het nu dat de commentator de Man van de Wedstrijd is? Donderdag was het zo ver. Filip Joos deed weergaloos verslag van Antwerp-AZ. Hij spaarde de Vlaamse hooligans geenszins, noch de domme kaartenpakkers van Antwerp. Weinig waardering had hij voor het voetbal van AZ, en terecht, want als de spelers van Antwerp normaal waren ­blijven doen, zou AZ geen kans hebben gehad. Zelfs Stengs begon slecht aan de wedstrijd, met een stuk of drie verloren ballen in de eerste twintig minuten. Daarna kreeg de liefhebber Joos oog voor de elegantie van zijn bewegingen en zijn linkervoet. Mij deed die linker, bij corners en vrije trappen, denken aan die van Ziyech.

Het nam niet weg dat Antwerp sterker was en vooral volwassener. Zonder een paar duivelse reddingen van Bizot had het bij rust 2-0 gestaan. Toen Mbokani (33) besloot de puber in hem ruim baan te geven, ging het er beter uitzien voor AZ. Svensson gaf hem een duwtje, waarop Mbokani uit woede Ron Vlaar, die een minuut daarvoor een verrassende overtreding op zichzelf had gemaakt, een schop van achteren ­verkocht. Toen moesten ze nog een uur. Langs de lijn kreeg de scheldende coach Bölöni, dubbelganger van Morten Olsen, ook geel.

In de tweede helft begon Stengs serieus te voetballen. Lamkel Zé maakte nog wel even 1-0 en kreeg rood voor uitzinnig juichen, maar Stengs ging dribbelen en schieten totdat hij er vlak voor tijd de verlenging uit sleepte. Die verlenging was peanuts. Filip Joos zette alles in perspectief door met een dikke keel te verwijzen naar de dood van Luis Enriques negen­jarige dochtertje.

30 augustus: een 5 voor Renato Sanches

Hoe sterk is Lille? Met de verkoop van Pépé voor 80 miljoen leverden ze 22 goals en 11 assists in. Eigenaar en ‘zakenman’ Gérard Lopez is een handige donder: hij kocht Pépé van Angers voor 10 miljoen. Verder is de Luxemburger een van die zakenmensen –er is sprake van ‘Russische partners’ en Gazprom – aan wie je je club niet wilt toevertrouwen, tenzij het moet. De verkoop van Pépé aan Arsenal, Thiago Mendes en Koné aan Lyon en Leão aan Milan leverden 150 miljoen euro op. Dat gaven ze lang niet uit. Lopez had kennelijk zakgeld nodig.

De 20-jarige Nigeriaanse international Victor ­Osimhen lijkt de gevaarlijkste aankoop: hij scoorde tot nu toe vier keer in drie wedstrijden. Verder kochten ze de betrouwbare middenvelder André van

Rennes, Yazici van Trabzonspor en George Weahs zoon van PSG. Vergeleken met het vorige seizoen is Lille er niet sterker op geworden.

O ja, Renato Sanches kwam van Bayern: hij neemt rode kaarten en foute passes mee. Vier tot zes punten voor Ajax.

30 augustus: een 8 voor Erik ten Hag

Ten Hag heeft nog weinig gemerkt van de samenwerking tussen Ajax en de mediapartner. Ik stel dan ook voor dat ik Ajax’ nieuwe mediapartner word. Wat zoiets inhoudt, geen idee, maar iemand moet het doen. Ik bied aan: een gebrek aan vooroordelen, liefde voor de taal van het Oosten, een weerzin tegen hetzes en een redelijke betrouwbaarheid. Lekken uit de kleedkamer wuif ik weg. En als Tadic een penalty mist, geef ik niet de schuld aan Femke Halsema. Ik beloof een betere mediapartner te zijn dan de huidige. Zo waarlijk helpe mij God.