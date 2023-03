Stem op een Vrouw, tenzij ze Caroline van der Plas heet

Caroline van der Plas is met de BoerBurgerBeweging de grootste geworden van het land. Gekozen door mensen die het vertrouwen in de politiek zijn verloren. De sympathie kwam niet alleen van het platteland, maar was er ook in steden en in Amsterdam. Er heerst massale maatschappelijke onvrede, dus gaan veel stemmen naar een protestpartij.

Van der Plas lukt iets wat veel van haar collega’s al lang niet meer kunnen: in de taal van de mensen praten. Niet elitair, een ‘no-nonsenseaanpak’ en in simpel Nederlands. Vanuit haar komen tijdens debatten geen ambtelijke termen als ‘instrumentarium’.

Haar partij behaalde niet alleen een monsterzege door in elke provincie de grootste te worden, ze is ook de eerste vrouwelijke partijleider die dat heeft gedaan. Het is haar in 2023 gelukt om de hegemonie van mannen te doorbreken.

Mag hier een compliment gegeven worden aan de stichting Stem op een Vrouw?

Sinds 2017 wil zij meer vrouwen in de politiek. In de provincie Utrecht was de afgelopen periode 49 procent van de Statenleden vrouw, maar in alle andere provincies lag het percentage lager, waarbij Overijssel de kroon spande met 20 procent.

In de Tweede Kamer zitten 59 vrouwen naast 91 mannen (39 procent). Amsterdam, waar 25 van de 45 raadsleden vrouw zijn, is een uitzondering, maar in een groot deel van Nederland is nog genoeg werk te verzetten om gelijkheid te creëren.

Stem op een Vrouw voerde de afgelopen weken wederom volop campagne. Op sociale media gaven de oprichters tips op wie je kon stemmen. En als het even mogelijk was: stem op een vrouw van kleur, want zij worden nog slechter gerepresenteerd in de politiek. De berichten werden gedeeld door (linkse) politici, (linkse) activisten en vele anderen (links).

(Pijnlijk en onbedoeld gevolg van de campagne vorig jaar: bij de gemeenteraadsverkiezingen in Den Haag moest man van kleur Raki Ap zijn raadszetel afstaan aan een vrouw die meer voorkeursstemmen had verzameld.)

De verkiezingsuitslag zal Stem op een Vrouw enigszins bekoord hebben. Natuurlijk, in de BBB-fracties zitten straks aardig wat oude witte mannen en in Overijssel gaan slechts 6 van de 17 behaalde zetels naar een vrouw. Maar Van der Plas heeft wel geschiedenis geschreven als leider. Als vrouw werd zij de grootste, zoals het conservatief rechts al eerder in Engeland lukte met onder anderen Margaret Thatcher en in Duitsland met Angela Merkel.

Maar nee. Het blijft overal dodelijk stil vanuit de achterban van Stem op een Vrouw. Zelfs een klein kaarsje voor het succes valt nergens te bespeuren. Het laat zien: diversiteit is goed, maar alleen als het aan de linkerkant zit of progressief is. Misschien voor de volgende verkiezingen: Stem op een Linkse Vrouw?

