‘Stem niet. Dan helpt u de democratie!’ Ziedaar mijn verkiezingsprogramma

Wie weet waarop hij moet stemmen, is ­vermoedelijk zelf lid van een politieke ­partij en hoopt in de Kamer gekozen te worden. Ik weet werkelijk niet welk hokje rood te maken.

Er zijn een paar zaken die ik wél weet.

Ik verdom het bijvoorbeeld om alle verkiezingsprogramma’s te bestuderen. Dat heb ik vroeger vaak gedaan, omdat ik erover wilde schrijven. Maar direct na de verkiezingen werden de belangrijke programmapunten van tafel geveegd. De toch al onleesbare ­partijprogramma’s werden onmiddellijk waardeloos.

Wie macht om te regeren kan verwerven, blaast bellen met zijn partijprogramma.

Onder mijn vrienden en vriendinnen, van wie sommigen heus hogeropgeleid waren, was er ook niemand, echt niemand, die alle partijprogramma’s las voordat hij of zij ging stemmen. Ze hadden wel wat beters te doen. Uren heb ik bijvoorbeeld met ze over de politiek gediscussieerd, maar nooit refereerden ze aan een verkiezingsprogramma. Dat zou ook onzin zijn geweest, want je had discussies gekregen als: “Nou, de PvdA wil drie kwartjes aan kunst uitgeven. En de VVD maar twee. En trouwens, bij de SP, SGP en het CDA heb ik niks over kunst kunnen vinden.”

Waar ik overigens ook nooit op let, zijn de borden die je vroeger weleens op de brug­leuningen van een gracht vastgeschroefd zag. (Misschien is dat nog zo, dat weet ik niet.) Dan zag je een te groot portret van een veel te dikke man met foute bril, of een zeer streng kijkende vrouw waar iedereen doodsbang van werd en dan stond eronder: ‘Voor een rechtvaardiger wereld.’ Of: ‘Kleinere overheid, minder belasting, meer vrijheid.’ Die partij won. En? Kleinere overheid? ­Minder belasting? Meer vrijheid?

Op Facebook zie ik nu de zogenaamde gepersoni… gepersonifi… voor mij op maat gemaakte verkiezingsadvertenties langs­komen. ‘Heb je als oudere nog iets te vertellen?’ Of: ‘Ben je tevreden met je pensioen?’ Of: ‘Hoe wil jij de aarde aan de kinderen door­geven?’ Op zulke partijen weiger ik helemaal te stemmen!

Ik weet het dus niet.

Daar komt bij dat ik overal lees dat alle partijen ongeveer hetzelfde willen. Soms hoor ik een politicus en denk ik: dat zal wel een PvdA’er zijn, maar dan is het een VVD’er of een SP’er.

De duidelijkheid is uit de partijen ver­dwenen.

Dus ik overweeg niet te stemmen, en ik geef u dat ook in overweging. ‘Stem niet. Dan helpt u de democratie!’ Ziedaar mijn verkiezingsprogramma.

