Steeds maar weer die vraag op wie ik zou stemmen. Je weet wat je bij wie moet zeggen. Ik bedoel: het antwoord op die vraag is een morele kwestie geworden. Stem je Biden, dan ben je Mensch. Stem je Trump, dan ben je Unmensch.

Ik vraag me de hele tijd af langs welke morele lijnen je dan Trump en Biden moet leggen.

Je zou kunnen zeggen dat Trump een massamoordenaar is op basis van de wijze waarop hij covid tegemoet trad. Namelijk niet. Maar men heeft ook aangetoond (de John Hopkins University) dat er landen zijn als België en Engeland die het slechter doen dan Amerika en dat Nederland daar bij in de buurt komt.

Biden heeft nog niet gezegd wat hij aan covid wil doen, behalve dan dat hij het dragen van mondkapjes verplicht wil stellen. Maar over die mondkapjes hebben ook wij lang in onzekerheid verkeerd. Het RIVM zei dat het onnodig was.

Maar waar beoordeel je een aanstaande president dan op?

Trump schijnt de meest vredelievende president te zijn. Hij voerde geen oorlog. Hij heeft – volgens mijn bronnen – door de vredesakkoorden in het Midden Oosten, een grote bijdrage geleverd aan de veiligheid van Israël en waarschijnlijk ook aan den rest van de wereld.

Zijn contacten met Noord-Korea zijn hem kwalijk genomen en hebben in feite niets opgeleverd. Dat kan, maar heel dreigend is Korea na het bezoek niet meer geweest.

Trump maakte vóór corona de economie beter. De laagste inkomens kregen meer, maar zeker ook de allerrijksten.

Wat Biden wil, voor welke New Deal hij staat, weet ik niet.

Men neemt Trump zijn reactie kwalijk op de verschrikkelijke moord op George Floyd. Maar hoe zou Biden hebben gereageerd op de begrijpelijke maar toch onaanvaardbare plunderingen?

Is Trump een racist? Racisten zijn meestal trots op hun racisme. Trump ontkent een racist te zijn. CNN vond hem een racist omdat hij de voornaam van Kamala Harris, de running mate van Biden, op verschillende manieren uitsprak omdat hij zogenaamd niet wist hoe dat moest. Tja. Niet netjes. Onbeschaafd. Maar racistisch? Verder liegt Trump constant. Klopt. Er is geen president geweest die geen honderden leugens heeft verteld.

Een reden om op Biden te stemmen, is dat ik Trump een patser vind. Maar Biden is te breekbaar. Misschien heeft Amerika straks een patser nodig.

Kortom: In Amerika zou ik niet stemmen. In Nederland verdedig ik elke keuze.



Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker. Elke dag, uitgezonderd zondag, lees je hier zijn column. Lees al zijn columns terug in het archief.

Reageren? t.holman@parool.nl