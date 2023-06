Stel je toch eens voor dat we ons geluk met migranten zouden moeten delen

Beetje bij beetje komen de verhalen naar buiten. De mensen die niet zijn verdronken zitten opgesloten achter hekken. Zonder telefoon, zonder internet. De cynicus, of relevanter: iedereen die zich ooit actief heeft bekommerd om het lot van bootvluchtelingen in Griekenland en daar in de afgelopen jaren met eigen ogen heeft gezien wat de situatie is, heeft hier een simpele verklaring voor.

De laatste keer dat ik er zelf was, is iets meer dan anderhalf jaar geleden. Op het eiland Lesbos probeerde ik met vrienden drie groepen jonge mensen, per boot op het eiland gestrand, bij het opvangkamp te krijgen. Want wie zich daar meldt, die mag asiel aanvragen. Bereik je de poort niet, dan besta je niet. Het werd een kat-en-muisspel met de politie en de Griekse kustwacht.

De eindscore: één groep haalde het kamp, twee groepen werden – terwijl mijn vrienden en ik door de kustwacht werden vastgehouden en uitgekleed op het politiebureau (no charges, just questioning) – ontdaan van telefoons naar open zee gevaren waar ze werden gedumpt op rubberbootjes: zoek het maar uit.

Levensgevaarlijk: ja.

Illegaal: ja.

Dagelijkse routine: ja.

Wie nog gelooft dat de Griekse kustwacht er is om drenkelingen uit de zee te redden, kan voor waarheidsvinding nog beter een sprookjesboek openslaan. Een van de jongens die na de pushback in Turkije was beland, berichtte me een paar dagen later dat dit de zevende keer was dat de kustwacht hem terug op zee had gedumpt. Vaak met geweld. Soms werden de rubberbootjes zelfs lekgestoken om het hen zo moeilijk mogelijk te maken de Griekse kust opnieuw te bereiken

Dat er afgelopen week sprake zou zijn geweest ‘van een intentie om een overvolle boot met honderden mensen aan wal te brengen’, deed dan ook bij velen de wenkbrauwen fronsen.

Veel meer in de lijn der verwachting liggen de verhalen die nu door de tralies van de detentieplek naar buiten sijpelen. Over hoe de kustwacht had geprobeerd deze boot, die al uren stillag, met een touw van de kust áf te slepen en dat door deze pushbackpoging het hele gevaarte kapseisde en er dáárdoor naar schatting ruim vijfhonderd mensen, onder wie zo’n honderd kleine kinderen, verdronken.

Er zijn mensen, véél mensen zelfs, die menen dat de het EU-asielakkoord goed nieuws is. Dat we door deze deal straks minder migranten, ongecontroleerd, op ons continent krijgen.

Mijn vrees is echter dat het ons in de toekomst steeds vaker beter uitkomt om de Griekse kustwacht en hun collega’s aan de buitengrenzen te geloven. Wanneer er weer, oooh, wat vreselijk, honderden mensen omkomen. En dat de eigen-schuld-dikke-bultroepers, steeds luider en luider, voor het gemak hun gelijk krijgen.

Want stel je toch eens voor, dat we ons geluk zouden moeten delen.

Tinkebell schrijft elke week een column in Het Parool. Lees al haar columns hier terug.