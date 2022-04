Rusland beweert dat haar leger onschuldig is aan de slachtingen in Boetsja. De Amerikanen en de Oekraïners zouden die in scène hebben gezet. Er zijn Nederlanders die dit geloven.

Waarom liegt Rusland?

Omdat de waarheid ze zou opzadelen met een te grote schuld.

Zo’n te grote schuld leidt op den duur tot het ondernemen van actie. Je moet Caesar doden, we moeten Stauffenberg bellen, wordt het niet eens tijd dat MacDuff gaat optreden?

Je kunt dus beter liegen dat je onschuldig bent.

De moraal trekt zich niets aan van leugens, zeker niet als die wordt bepaald door het politbureau. Zo zijn er nog steeds mensen die de Holocaust ontkennen en Hitler een toffe peer vinden, Stalin een geweldenaar en Mao een God. Van die laatste zijn er een miljard.

Verschrikkingen eisen een ruk aan het stuur, juist om je eigen geweten op koers te houden.

Maar waarheen? Moeten we het risico nemen op een nucleair treffen?

Ik heb daar angst voor. Niet omdat Poetin het niet zou verdienen, maar omdat de gevolgen minstens zo erg zijn als in Boetsja. We weten toch hoe erg de mensen in Hiroshima en Nagasaki eraan toe waren? De slachtoffers lagen niet dood op straat, ze waren verpulverd. Stel dat wij in antwoord op Poetin zo’n bommetje gooien, hoe is het dan met ons geweten gesteld?

Ik heb het al eens eerder betoogd: rechtvaardigheid eist soms gewetenloosheid. Een beul moet niet elke keer gaan tobben als hij weer een kinderverkrachter en een moordenaar heeft opgehangen.

Wanneer Rusland zo doorgaat in deze oorlog, weet je dat er een moment komt waarop een grote meerderheid om de atoombom gaat roepen. Zowel in Rusland (‘De Amerikanen en Oekraïners gaan met die hoax in Boetsja echt veel te ver!’) als hier. En waar eindigt het? Als het waar is dat Poetin schildklierkanker heeft, wat in de kranten wordt gesuggereerd, en dat hij een groot Russisch Rijk aan zijn bevolking wil nalaten, en als het waar is dat hij een zeer gelovig man is, zal hij alles doen om dat te bereiken. Zijn beloning ontvangt hij in de hemel.

Ondergetekende verloor vele gevechten in zijn leven. Soms uit luiheid, meestal werd hij overtroefd, vaak werd hij onrechtvaardig benadeeld. Amen.

Een schlemiel die zijn zegeningen telt, moet echter blij zijn als hij ze in vrede kan tellen. Dat is er alvast één.

