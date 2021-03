Steeds meer van die jochies imiteren Rutte

Het stockholmsyndroom. Wikipedia zegt: ‘Het stockholmsyndroom is het psychologisch verschijnsel dat soms optreedt tijdens een gijzeling. Het verschijnsel houdt in dat de gegijzelde sympathie voor de gijzelnemer krijgt.’

Je identificeert je met je vijand. Dat doe je uit angst, overlevingsdrang – je kunt je er, tijdens corona, van alles bij voorstellen. Het zou me niets verbazen als er ook een vorm van het stockholmsyndroom is waarin je je identificeert met je nare omstandigheden.

Ik bén de lockdown. Ik bén het virus. Ik bén mijn ziekte, mijn depressie. Zeg maar: alles uit het handboek van de commerciële psychiatrie. Ook dat doe je uit angst en overlevingsdrang.

Zo ben ik onderhand gaan houden van de beperkingen. Heerlijk die doodse straten, die dichte winkels met soms een tafel voor de deur waarop ‘afhaalpunt’ staat, en wat fijn dat ik mijn dochter en mijn vrienden en vriendinnen niet kus. Gewenning als langzame vorm van moord, want uiteindelijk raak je gewend aan je dood.

Ik weet van mijn eigen moeder, die drieënhalf jaar in gevangenschap had gezeten, dat zij, toen de poorten open gingen, de vrijheid niet tegemoet durfde te lopen. De plek waar het veilig was, was het kamp. Ik snap dat nu beter dan vroeger.

My home is my safe space. Soms loop ik zomaar naar mijn badkamer om mijn handen te wassen. Omdat het moet. Van wie? Van de lockdown die ik ben. Het moet domweg. Het geeft geestelijke rust. Dank je, Mark. Dit hoort blijkbaar bij het leven zoals tandenpoetsen.

Het ouderwetse stockholmsyndroom (zie boven) zie ik ook als een verklaring waarom Rutte tijdens deze verkiezingen tot nu toe zo stevig in het zadel zit.

Ik vind hem steeds sympathieker worden. Geweldige man. Moet ik niet met hem trouwen? O nee, ik ben al getrouwd. Die weglachlach. Die beheers ik al bijna. Hahaha!… Ook zegt hij vaak ‘Hoi!’ vooral als hij bekende journalisten ziet. ‘Hoi!’

In de jaren zeventig waren er bij de VVD allemaal Wiegelklonen. Tegenwoordig zie ik steeds meer van die jochies die Rutte imiteren, wat niet makkelijk is. Ze zitten op de fiets met een rare muts, ze hebben zo’n keiharde scheiding in het haar die even boven de linkerslaap begint en ze noemen hun vrienden allemaal Jort Kelder.

Ik heb mijn vrouw gisteren op Vrouwendag al gevraagd bretels te dragen.

