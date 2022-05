Starend naar de ondergaande zon bedenk ik dat dit, hier zitten op een berg, ook werk is

Het was een groot bedrijf en er was iets mis met de elektriciteit, flink wat mis. Er was heel wat technisch personeel in dienst, maar het lukte ze niet om het probleem op te lossen. Uiteindelijk werd een elektricien ingehuurd en die had het probleem binnen tien minuten verholpen.

Toen de rekening kwam, waren ze bij dat bedrijf nogal verbouwereerd geweest. De beste man was dan zo klaar geweest, de rekening was hoog, veel hoger dan ze zelf schappelijk vonden voor dat klusje van niks. Ze vroegen de vakman om tekst en uitleg.

‘Wacht maar even,’ zei de elektricien, en hij stuurde het bedrijf een nieuwe rekening. Naast de tien minuten werk en de voorrijkosten was de rest van het bedrag toegekend aan de jarenlange ervaring die hij nodig had om de klus in tien minuten te kunnen klaren.

Een vriendin vertelt me dit verhaal op een berg in Italië. Al starende naar de ondergaande zon bedenk ik dat dit, hier zitten op een berg, ook werk is. Als ik iets heb geleerd in de laatste jaren, is het dat rusten, vakantie, vrije dagen ook deel van het werk zijn. Dat wandelen, schoonmaken, over de markt lopen, op de bank zitten, observeren, herinneren, vervelen misschien nog wel meer werk te noemen is, nog wel meer schrijven is dan dat getik op die laptop.

Dat had ik willen antwoorden op dat verzoek laatst, of ik even een gedicht wilde aanleveren voor een bedrag waar ik net een pak wasmiddel en een familiepak tandpasta in de aanbieding voor kon kopen. Ik dacht aan alle uren, aan alle aandacht die ik ervoor nodig had. Ik dacht aan al die momenten waarop ik niet in de buitenwereld aanwezig was, maar druk bezig in mijn innerlijke schrijfwerkplaats. Aan al die jaren van hard werken om de moed te krijgen om ja te zeggen tegen uitdagende thema’s en strakke deadlines. Aan de jarenlange training om binnen korte tijd iets behoorlijks te kunnen aanleveren. Aan alle voorbereiding die nodig is om een optreden van een paar minuten met glans op het podium te kunnen zetten.

Ik stuur een bericht terug met wat de werkelijke kosten zijn voor deze opdracht, maar het antwoord is: helaas, ze hebben iemand gevonden die het voor minder doet. Mooi, schrijf ik terug, ik heb een opdrachtgever gevonden die het voor meer doet.

Een salamander schuifelt voorbij. Ik draai met mijn tenen rondjes in het zand en staar naar de horizon. Ik meen in de verte een valk te zien. Ik luister naar de gesprekken om me heen. Mijn zus stelt voor om de volgende dag de berg af te gaan, een dagje naar het strand. Werk, werk, werk.

