Sta je als politie tegenover de bevolking of ertussen?

Toegegeven: ik word kriegelig van wijkagenten of politiebazen die te pas, maar vooral te onpas zwatelen over ‘verbinding’. Wijkagent heeft afgezwaaide bal teruggeschoten naar een groepje jongens en gooit trots een foto op sociale media: #verbinding. Foto van aanwezigheid op een iftar of buurtborrel: ‘We zijn in verbinding.’

Kom bij me als je wat te melden hebt, wil je? Ik roeptoeter ook niet steeds als ik gestopt ben voor een zebrapad.

Toch, ‘community policing’ – jeukwoorden liggen hier op de loer – is helemaal niet onverstandig. Je hoeft niet ver over de grenzen te kijken om dat te zien. Daar escaleert de politie bij spanning meteen van nul naar honderd doordat die tegenover de bevolking staat, niet ertussen.

Dat zien we deze weken nu de militaristische Franse politie wéér straatoorlogen uitvecht met jongeren uit arme wijken. Eerst in de banlieues van de grootste steden, vervolgens ook in binnensteden. Weer lokte het ene geweld het volgende uit. Nu was het zonder levensbedreiging doodschieten van een tiener tijdens een verkeerscontrole het bedenkelijke startschot, de volgende keer zal een ander incident een orgie van geweld aanwakkeren.

We zien allemaal de beelden van rokende puinhopen, smeulende autowrakken, de bibliotheek van Marseille in een vuurzee en jongeren, mannen en vrouwen die winkels plunderen. De middenstanders en autobezitters kijken beteuterd toe.

In Frankrijk dooft de veenbrand nooit tussen het volksdeel dat onvrede voelt en de snel gewelddadige, arrogante en veelal racistische politie die met grof geschut, waterkanonnen, traangas en de omstreden rubberkogels rellen probeert te beteugelen.

Boeren die de Route du Soleil blokkeren, woest agerende gele hesjes, jongens van veelal Noord-Afrikaanse origine die zich verdrukt voelen én ook gewoon hun kans zien op een zinderende matpartij. Een strijd tegen de nieuwe pensioenwet ontaardt in veldslag na veldslag.

Op onze Nederlandse politie is best wat aan te merken en dat doe ik ook. Terreurboeren die te vaak te weinig in de weg wordt gelegd terwijl klimaatactivisten van dat welbekende stukje A12 worden gesleept; kennelijk onuitroeibaar racisme binnen de blauwe gelederen, et cetera.

Maar: waar verschijnt de mobiele eenheid bij oplopende spanning waar het kan éérst in ‘vredestenue’? Waar probeert de politie in een bondje met buurtvaders onrust te sussen?

Twee weken geleden trainde ik weer met de politie mee. Zoals altijd viel me op hoeveel aandacht er is voor het waarschuwen voordat je geweldsmiddelen mag inzetten – en hoe moeilijk het ook in een rustige trainingssetting is er niet meteen op los te meppen met die keiharde nieuwe wapenstok, te ‘pepperen’ of het (neppe) stoomstootwapen aan te wenden.

Natuurlijk, het gaat ook hier mis, maar dat staat in geen verhouding tot wat we zien aan misstanden in welvarende landen om ons heen.

