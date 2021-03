Sta ik aan de kant die bijdraagt aan minder lijden in de wereld?

Ik kreeg het verzoek om een locatie te reinigen waar een ongeval had plaatsgevonden. Iemand was gevallen en had hierbij veel bloed verloren.

Meer kon me niet verteld worden.

Toen ik bij de locatie arriveerde, schrok ik van de hoeveelheid bloed. De bloedspetters zaten over de muren en het plafond. Op de vloer zat een bloedvlek van zeker een vierkante meter. Het gebied onder het bureau was zo vervuild dat het leek alsof iemand meermalen keihard met zijn hoofd tegen de muur was geramd.

Ik maak regelmatig ruimtes schoon waar iemand is gevallen. Dit leek alles­behalve op een valpartij.

Ik was nieuwsgierig naar wat er was gebeurd en zocht online de locatie op. Het nieuwsbericht over de gebeurtenis vermeldde dat de persoon in kwestie zwaargewond was aangetroffen. Hij was niet aanspreekbaar en had aanzienlijke schade aan zijn gezicht opgelopen.

Tijdens het schoonmaken bleef iets aan me knagen. Ging het hier echt om een ongeval of was er meer aan de hand? Nadat ons werk erop zat, kwam de opdrachtgever langs om het eindresultaat te bekijken. Ik vroeg hem of het werkelijk om een valpartij ging. “Waarschijnlijk niet,” zei hij. Het politieonderzoek was nog gaande, er kon daarom niet worden uitgesloten dat de persoon was gevallen en zichzelf had verwond. Een ander, meer plausibel scenario was dat het om een geweldsdelict ging.

Alles wees erop dat deze persoon was aangevallen en ernstig verwond. Vermoedelijk was zijn gezicht meermalen ingeslagen met een moker of hamer. Hierna werd hij bloedend en bewusteloos op een koude vloer achtergelaten. Volgens de opdrachtgever was zijn toestand nog kritiek, maar had hij het incident gelukkig overleefd.

De Amerikaanse schrijver en activist Helen Keller zei ooit eens: ‘Hoewel de wereld vol is met lijden, is deze ook vol met het overwinnen hiervan. Mijn optimisme rust dan ook niet op de afwezigheid van kwaad, maar op geloof in het overwicht van goedheid en welwillende inspanning tot samenwerking met het goede, zodat dit moge zegevieren.’

Deze gebeurtenis was maar één voorbeeld van de verschrikkelijke dingen die dagelijks in de wereld plaatsvinden. We moeten allen samenwerken om de wereld een mooiere plek te maken. Elke dag weer moeten we onszelf de vraag stellen: sta ik aan de kant die gaat bijdragen aan meer lijden in de wereld? Of ga ik aan de kant staan die bijdraagt aan het verminderen van het lijden?

Tuğrul Çirakoğlu maakt met zijn bedrijf schoon in extreme ­situaties. Hij vertelt de verhalen achter het vuil. Lees al zijn verhalen hier terug.