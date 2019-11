Sportsites als baken van de vrije pers

Derk Sauer Beeld Artur Krynicki

Twee weken geleden schreef ik het onwaarschijnlijke verhaal van Sports.ru – de Russische sportwebsite die is uitgegroeid tot een van de belangrijkste onafhankelijke journalistieke platforms in Rusland.

Deze week bekeek ik Collective, een Roemeense documentaire waarin alweer sportjournalisten een hoofdrol spelen. Dit keer waren het journalisten van de krant Sport Express in ­Boekarest. Na de afschuwelijke brand in een disco, met 27 doden en 180 gewonden tot gevolg, ontdekten de journalisten een omvangrijk netwerk van corrupte zieken­huis­managers en artsen. Hun geknoei met sterk verdunde desinfecterende middelen, leidde tot de onnodige dood van de discobezoekers.

Waar de sportjournalistiek in Nederland vaak uitblinkt in flauwe grappen en dooddoeners, blijkt die in Oost-Europa en Rusland een goede dekmantel te zijn voor harde onderzoeksjournalistiek. Ook in Roemenië staat de vrije pers sterk onder druk, maar zagen de autoriteiten net als in Moskou het werk van sportjournalisten over het hoofd.

Collective is wat mij betreft een van de hoogtepunten van Idfa, het internationale documentairefestival in Amsterdam dat op 20 november begint. Het aanbod van mooie documentaires is weer overweldigend, dus hierbij nog een paar tips.

Een bezoek aan de zogenoemde Idfa Hits, in Carré op zondag 24 november, is een absolute aanrader. Het is op zich al een ervaring om op een megagroot scherm naar een film te kijken, maar bovenal zijn de documentaires buitengewoon spectaculair.

De dag begint met Push, een film over de wereld van huisjesmelkers en speculanten die in alle wereldsteden de onroerendgoedprijzen omhoog stuwen (met hoofdredacteur van Het Parool Ronald Ockhuysen in het nagesprek).

Daarna draaien The Forum, een onthullend kijkje achter de schermen van Het World Economic Forum in Davos, waar de wereldelite elkaar jaarlijks ontmoet (met Davosoprichter Klaus Schwab in het nagesprek) en de must-see My Rembrandt, een documentaire van Oeke Hoogendijk over het handjevol particulieren in de wereld dat thuis een echte Rembrandt aan de muur heeft hangen.

Speciale aandacht wil ik nog vragen voor ­CitizenK van de Oscarwinnende regisseur Alex Gibney, en niet alleen omdat ik zelf een rol in deze documentaire vervul. CitizenK vertelt het leven van de ooit steenrijke oligarch Michail Chodorkovski die ruzie kreeg met Poetin. Hij bracht tien jaar in een strafkamp in Siberië door en kwam terug als een gelouterd mens.

Nu voert hij vanuit Londen een eenzame strijd voor meer democratie in zijn vaderland. Maandag 25 november draait deze documentaire om 15.15 uur in Tuschinski – en daar treft u mij ook in levenden lijve in het nagesprek.

Derk Sauer is uitgever van The Moscow Times en columnist van Het Parool. Hij is ook ­oprichter van de Russische krant Vedomosti en oud-uitgever van RBK Gazeta.