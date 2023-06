Splijtzwam Emma Wortelboer kuste gewillig de billetjes van een pad

In de rubriek Han Lips kijkt tv schrijven verschillende redacteuren van Het Parool elke dag over wat hun opvalt op tv. Vandaag: Steken en prikken.

In het toch al zo gepolariseerde Nederland is Emma Wortelboer al jaren een nationale splijtzwam. Sommige mensen vinden haar bloedje-irritant en vergeven haar nog steeds niet dat ze ooit aan het gillen was tijdens het Songfestival, anderen vinden haar springerige stijl juist sympathiek en ontwapenend.

Wortelboer zelf reageerde in een interview met Het Parool eens tamelijk superieur op de sterke emoties die zij oproept: ‘Ik heb liever dat mensen me verschrik­kelijk vinden dan dat ik in de vergetelheid raak.’ En hoewel het een het ander niet noodzakelijkerwijs uitsluit, klinkt dat als een prettig stoïcijnse levenshouding die je ver kan brengen in het mediawereldje. Wortelboer heeft van haar hysterie dan ook haar handelsmerk gemaakt.

Ze rijgt nieuwe programma’s aaneen die zowel qua titel als format in elkaars verlengde liggen. Ze presenteerde in een ver verleden Spuiten en slikken (seks en drugs), sinds vorige maand Ruiken en likken (vieze dingen) en al een paar seizoenen Steken en prikken (insecten en andere kleine dieren).

Voor dat laatste programma reisde ze met medepresentator Jurre Geluk naar Frankrijk. Daar laten ze zich, zoals de titel verraadt, steken of prikken door enge beestjes, ‘onder toezicht’ van een bioloog en een arts die uitleggen hoe gevaarlijk een beet of prik van het betreffende diertje is. Zo leren de kijkende kinderen er ook nog iets van, zal de gedachte van de makers geweest zijn.

Dit keer moest Wortelboer een geelbuikvuurpad een kus geven. Daar gingen uiteraard een hoop oh-my-gods en gadverdammes aan vooraf, want de pad bleek een vies soort schuim af te scheiden. Uiteindelijk bleek Wortelboer niet de beroerdste en gaf ze de pad een dikke smakkerd op de billetjes. Hartstikke giftig, legde de dokter uit, dus er moest achteraf goed gespoeld en gekoeld worden.

Veel heeft Steken en prikken niet om het lijf en het lijkt soms een wat slap aftreksel van Jackass, de MTV-serie uit de jaren negentig waarbij om de haverklap enge dieren werden losgelaten op genitaliën. Maar als kinderprogramma blijft het toch overeind door de aangename mix van opwinding en educatie – en uiteraard door de dartelende presentatie van Wortelboer.

