Speelgoed waarin alle kinderen zich vertegenwoordigd zien

‘In mijn tijd, rond 1966, was het voor kinderen amper mogelijk om een speelpop met een bruine huidskleur te krijgen.” Aldus ondernemer Ellen Brudet, de oprichter van Coloured Goodies, de eerste Black Doll Gift Shop in Nederland. Begonnen in 2016 en gevestigd in de Van der Pekstraat in Amsterdam-Noord. Het is een winkel waar kinderen van verschillende huidtypen en soorten lichaamsbouw zichzelf vertegenwoordigd zien. Omdat Ellen snapt dat je niet jong genoeg kunt beginnen met het aanleren van representatie, empathie en inclusie.

Ellen is één van mijn grote helden. Zij is een geboren en getogen Noorderling en één van de allereerste dubbelbloedjes hier (zeg alsjeblieft nooit meer ‘halfbloedje’, heb ik van Ellen geleerd). In de winkel word je ontvangen met de Noordse gastvrijheid, alsof je in Ellens woonkamer binnenstapt. Of beter: alsof je binnenstapt in de woonkamer van Noord, waar Ellen niet alleen poppen, zelfbedrukte babykleding, buttons en kinderboeken verkoopt, maar ook zeer gul en geheel gratis grote dosissen positieve energie, liefde en hoop uitdeelt. We weten allemaal hoe hard dat vandaag de dag nodig is. Dat doet ze overigens niet alleen, maar samen met haar partner Marlon, die op zijn beurt dezelfde ideologieën uitdraagt met zijn catering Coloured Foodies.

Van Patrick Kluivert en Anouk tot Ronnie Flex en de Amerikaanse sterrapper The Game behoren tot Ellens klanten. Juist in een jaar als dit, waar heel veel witte ouders zich bewust zijn geworden over het belang van gesprekken voeren over racisme en onrechtvaardigheid met jonge kinderen, is haar werk misschien wel urgenter dan ooit.

Bovendien heeft zij concrete tips en werken die hierbij helpen. De boeken zijn naast haar poppen mijn favoriet: van Nijntje in het Surinaams tot aan kinderboeken over Martin Luther King Jr. en Rosa Parks.

Ellen deed dit ver voordat de termen ‘diversiteit’ en ‘inclusie’ trending waren. Toen ze nog op de Van der Pekmarkt stond met haar poppen, verklaarden vrienden en collega’s haar voor gek. Niemand zat hier toch op te wachten? Maar Ellen hield vol. Omdat dat is wat strijders doen: volharden.

En een strijder is ze, want alle beetjes energie en levenskracht die zij en haar winkel krijgen, deelt ze met anderen. Zo organiseert ze jaarlijks evenementen waarin ze andere black owned businesses in de schijnwerpers zet en helpt. Omdat ze snapt dat dat uiteindelijk haar belangrijkste taak is: haar kennis en ervaring delen en mensen in hun kracht zetten. En daarmee de wereld weer een beetje helen. Op alle denkbare manieren.

Ik zou niet weten wie voor deze grote taak een meer aan­gewezen persoon zou zijn dan zij. Coloured Goodies is weliswaar een kleine zaak in de Van der Pekstraat, het is één van de grootste winkels van ons land.