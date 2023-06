Journalisten moeten gaan betalen als ze verslag willen doen van muziekfestival Lowlands. Daar is nogal wat discussie over. Ikzelf denk dat hier juist een kans ligt. Popfestivals kunnen al jarenlang maanden van tevoren worden gerecenseerd. Speciaal voor Het Parool bespaar ik 10 euro en schrijf ik vandaag al de recensie van Lowlands 2023.

‘De Canadese verrassing Melting The Iron With My Hands verrast het nog wat slaperige festivalpubliek met een eclectische set. In een volgepakte Bravo krijgt zangeres Filthy Random direct de handen op elkaar met een onverstaanbare verklaring over iets waar ze in Canada blijkbaar nogal mee bezig zijn. Om zijn tweetaligheid te benadrukken laat drummer Putain Noir vlak voor ieder liedje een stokbrood aan het Lowlandspubliek zien en het fantastische Lowlandspubliek zou het fenomenale Lowlandspubliek niet zijn als daar niet iedere keer hilarisch op wordt gereageerd met het minutenlang scanderen van ‘avec Boursin’.

‘The Cuntsniffers maken er in de wat kleinere Bun Gallowtent een feestje van. Het gonst al dagen: Doekie Maze, het enige niet gestorven bandlid van de Nederlandse neopunkband Fucking Pancakes zal een liedje meezingen. En daar is ie. Onherkenbaar bijna, met zijn kleren aan, maar Doekie windt het Lowlandspubliek moeiteloos om zijn vinger met een ziedende uitvoering van No Nutella, No Nutella. Een speciale vermelding voor de bassiste van The Cuntsniffers, die ondanks de bandnaam er toch wel een soort van een beetje bijstaat als een sterke vrouw min of meer, wat door het Lowlandspubliek wordt beloond met een minutenlang ovatie.’

‘Het Roemeense collectief Minimal Music For The Masses stelt qua collectief nogal teleur omdat ze met zijn tweeën zijn gekomen. Een volgepakte tent luistert zaterdagochtend doodstil naar muziek waar ze in Roemenië dol op zijn: met een staafmixer tegen je wang zo lang mogelijk de letter ‘O’ zingen. Daarna kijken 13.000 Lowlandsbezoekers minutenlang zwijgend naar een Roemeense vogel in een kooi. Dan eindelijk: ‘piep’. Een ovatie.’

‘Tijdens het eerste optreden in zes jaar van de legendarische Nederlandse hiphopband Ruilverkaveling komt Lowlands los. Rapper Weiland, eindelijk afgestudeerd, wil meteen alle handjes zien en dan is daar opeens het bekende Lowlandsgevoel. Twintigduizend mensen, die zich al twee dagen lang de kolere vervelen bij bands uit het buitenland, mogen eindelijk hun handen in de lucht doen alsof ze just don’t care. Wanneer gastrapper Mestoverschot vraagt of ze willen springen wordt er gesprongen. Ruilverkaveling sluit af met Kistkalf. Een onvergetelijk Lowlandsmoment. Rapper Hooi zegt ‘Kist’ en daarna davert het woord ‘Kalf’ door een volgepakte tent. De oksels zijn niet te tellen.’

Nico Dijkshoorn schrijft wekelijks een column voor Het Parool.

Reageren? n.dijkshoorn@parool.nl.