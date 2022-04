Het is te hopen dat ergens op Ajax’ lange to-dolijst voor komende zomer ook het woord ‘communicatie’ staat, als verbeterpunt.

Van der Sar en Tadic over Overmars, Ten Hag over Promes; ze verschenen slecht voorbereid ten tonele. Dat had veel beter gekund en meer rust kunnen brengen, ook in hun eigen hoofden. Als je onhandige dingen hebt gezegd, wéét je dat van jezelf en zit je ermee, hoe hard je ook beweert van niet.

Nu Andre Onana weer. De doelman presteert het om buiten de lijnen, voor de camera, nog grotere inschattingsfouten te maken dan erbinnen.

Zaterdag zagen we Ajax gereed staan voor de tribune van de F-Side, klaar voor het collectieve handjes-de-lucht-inritueel met de fans, om de winst op Sparta te vieren. Onana hield demonstratief zijn handen naar beneden en liep als eerste weg. Of Davy Klaassen en Daley Blind de doelman zat zijn? Dat weten we niet, maar dat ze geërgerd naar hem keken, staat vast.

“I don’t give a shit,” zei Onana over de vijandige publieksreacties.

Voetbalsupporters kunnen heetgebakerd en onredelijk zijn, maar in dit geval kun je ze hun afkeer amper verwijten. De aanhang, van F-Side tot skybox, valt vooral over het feit dat Onana sinds zijn dopingveroordeling nog geen enkele keer onomwonden excuses heeft gemaakt. Hij komt niet verder dan ‘God weet dat ik onschuldig ben’ en ‘de mensen roepen maar’.

Sorry zeggen; Onana vindt het kennelijk erg moeilijk. Niet dat je je na een mea culpa fout na fout kunt permitteren, maar de fans zouden hem zeker een minder abjecte zakkenwasser hebben gevonden dan nu.

Op Wikipedia staan, in het vak met Onana’s persoonlijke informatie, twee bijnamen vermeld: ‘The Boss’ en ‘Mister Clean Sheet’. Het zijn relikwieën uit betere tijden, brokjes gestolde ironie, maar ze hadden niet zo belachelijk hoeven klinken als ze nu doen.

Menno Pot is popjournalist, voetbalschrijver en Ajacied. Hij presenteert de wekelijkse Ajaxpodcast Branie op maandag en schrijft elke week een column over de club.

