‘Sorry voor mijn gebrek aan humor. Ik ben bang’

“Ik vind dat je je humor kwijt bent, Holman.”

“Sinds wanneer?”

“Sinds je over Oekraïne schrijft. Ik ben het ook niet met je eens. Maar dat kan me niet eens schelen. Je bent je humor kwijt. Dat vind ik jammer.”

“Over mijn humor straks meer, maar eerst: waarin ben je het niet met me eens?”

“Dat je niet ziet dat Amerika deze oorlog heeft uitgelokt.”

“En waarom heeft Amerika dat gedaan?”

“Grondstoffen. Olie. En de Nato schoof op richting Moskou. Dat is veel te bedreigend. Maar goed, ik weet dat jij anders denkt en de lijn van Amerika volgt, net als Rutte en die andere oplichters, maar ik vind het erg dat je je humor kwijt bent.”

“Oké, ik ga niet met je discussiëren over de rol van Amerika. Als jij denkt dat Amerika deze oorlog heeft aangezwengeld: prima. Maar waarom moet ik leuk doen over deze oorlog? Ik vind hem vreselijk.”

“Onzin. Je moet altijd humor houden. Je moet alles kruiden met humor.”

“Dat vind ik ook. Maar ik vind…”

“Stop! Daar begint het al. Wie ‘Ik vind...’ zegt, vindt geen ruimte voor humor. Maar dat komt ook omdat je te Amerikaans georiënteerd bent. Amerikanen hebben geen humor meer.”

“Wat is dat voor onzin. Jij vindt zeker dat de Russen nu humor hebben.”

“Ja, dat denk ik, ja. En ik denk dat Chinezen goede humor hebben. En Afrikanen. Maar wij weigeren ons in hun cultuur te verdiepen. Daarom kennen we hun cultuur niet. Maar die is rijk.

Denk je dat er tussen die anderhalf miljard Chinezen niemand zit met humor? Dus honderdvijftig miljoen Russen hebben ook meer humoristen dan die veertig miljoen Oekraïners. Wij, Nederlanders, hebben trouwens al onze humor gejat van Amerika. En die humor is nooit leuk.”

“Oké. Nou, sorry voor mijn gebrek aan humor dan. Ik ben ook niet in een humoristische stemming. Ik ben bang. Er heerst een nare sfeer. Niet alleen in ons land, maar overal. Onbekende wezens – tijdgeesten – proberen een puist uit te drukken en die is bijna uitgedrukt. Iedereen dreigt maar met van alles. We leven in een dreigcultuur.”

“Lach!”

“Er wordt verdomme de hele avond op tv al gelachen. Mijn scherm staat continu in de grijnsstand.”

“Nee, een sacherijnige, ouwe lul is leuk.”

“Oorlog doodt humor. Het relativeert niks.”

“Een tachtigjarige Biden wil president worden, Medvedev dreigt met een wereldoorlog, D66 wil censuur en jij lacht niet.”

“Nu leuk zijn is liegen.”

