Sorry, ook ontruimingen van gekraakte panden zal ik met plezier verslaan

Nostalgie! Ineens was het weer eens zo ver: een verse kraak! In de Plantagebuurt trokken enkele ‘krakers en sympathisanten’, zoals dat ouderwets heet, vorige week in het gewezen Hotel Rembrandt. Het stelde weinig voor en de studentikoze krakers waren braafjes vertrokken voordat de mobiele eenheid ze naar buiten kon sleuren, maar toch.

Je zou in deze tijden van hernieuwde woningnood veel meer reuring verwachten, maar misschien schrikken de streng aangescherpte wetten af.

‘Geen woning, geen kroning’, de Slag om de Blauwbrug of die om de Grote Wetering: ik was een kind in Brabant, dus wat wist ik? Toch, in mijn alweer 25 jaar bij Het Parool (dank u) versloeg ook ik menige enerverende kraakactie en ontruiming.

Mijn toplijstje.

Mijn memorabelste ontruiming? De Kalenderpanden tegenover Artis, oktober 2000. Na een lang ‘begrafenisfeest’ in de gewezen pakhuizen was de muziek midden in een punkplaat gestopt. Was dit het dan?! De honderden gasten vloeiden morrend de straat op. Daar wachtte een apotheose die alleen insiders voorzagen.

Uit het niets verschenen uit steigerbuizen geprepareerde barricades, stalen voormannen zwaar gereedschap uit containers en keten op omliggende bouwplaatsen en hakten benevelde enthousiastelingen de straten open. De ophaalbrug in de Hoogte Kadijk ging omhoog, manshoge versperringen vlogen in brand. De waterwerper van de politie reed zich vast in een kersverse greppel. Tot ver in de ochtend rende ik door de traangaswolken om verslag te kunnen doen.

Mijn mooiste slotnacht in een kraakpand? Juli 1999, in de Jacob Obrechtstraat in Zuid. Bier in afwachting van de ME, didgeridoo op het dak en rondfietsen op de metershoge, zelf gelaste ‘high cycles’ van krakersveteraan Luix. Tot de ontruimingskaravaan een makkie had aan het leeghalen van het pand, dat wel.

Mijn beste krakersfeest? De editie in 1999 van undergroundspektakel Robodock op de gekraakte ADM-werf in het Westelijk Havengebied. Hydraulische robots, vuurspuwende stalen paarden, bands en deejays in werkelijk álle genres, theatergroepen. Als apotheose het spektakel van pyromaan Jerry Fishtechnic die rond drieën het gros van de aanwezigen (bijna) wist te ontnuchteren met een alleszins onverantwoorde vuurshow. De steekvlammen blakerden het vijftien meter hoge dak van de loods zwart. We hadden dood kunnen zijn, maar waren het niet.

Mijn grappigste ontruiming? Een dinsdagochtendje mee in de commandowagen van de ME, met de algemeen commandant die gaandeweg bloedserieus voorwendde dat kilometers verderop het huis van de leidende officier van justitie werd gekraakt. Je had diens blik moeten zien.

Als representant van de gehate ‘burgerpers’ schrijf ik het gewoon: deze peperdure, wat gezapige stad heeft jullie nodig, krakers, voor een beetje druk op de huisjesmelkers en de pandjesbazen.

Zoals het klonk, moet het weer klinken: “Ideeën ontruim je niet, kraken gaat dóór!”

Ook de ontruimingen zal ik met plezier verslaan, sorry, ik moet neutraal blijven.

