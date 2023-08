Soms vergeet ik je bijna te missen, maar niet vandaag, op je sterfdag

Roos Schlikker (1975) is journalist en schrijfster van boeken en toneelstukken. Elke zaterdag schrijft ze een column voor Het Parool.

Opeens weet ik: ik ben je vergeten.

Dagelijks schotelt mijn mobiel me via een app een foto voor uit mijn verleden. De hond, precies drie jaar geleden, zijn puppyoren nog slap. Mijn man bij de ceremonie waarin hij Nederlands staatsburger werd. Had ie toen nog een oorbel? Ikzelf na een wielrenrace, totaal afgeknoedeld maar straalgelukkig. Kleine cadeautjes zijn het. Het zoet van ooit, de momenten van ‘Weet je nog?’

Tot ik gisteren mijn telefoon opende en jou op je allerslechtst in mijn gezicht gesmeten kreeg. Daar ben je met je oudste kleinzoon, het kindervet nog op zijn kaken. Hij ziet je zoals je nooit gezien had willen zijn. “Als ik dood ben, moet mijn kist meteen dicht,” riep je altijd. Je wilde er niet raar bijliggen.

Maar hier was je niet dood. Je was vertrokken naar een land waar het altijd schemert. Het rijk van coma. Je hoofd kaal, je schedel gelicht in een operatiekamer. Dat altijd smalle gezichtje opgezwollen door vocht. Je mond open. Die van je kleinzoon ook. Hij kijkt met zachte ogen. Zoekt zijn oma in het lichaam waarnaast hij zich in het ziekenhuisbed heeft gevleid, zijn knietjes opgetrokken tegen zijn borst.

Drie weken van stilstand volgden. Jouw sterfnacht kwam niet als een verrassing. Daardoor was jouw sterfdag voor mij de jaren daarna redelijk betekenisloos. Je was al van me weggevlogen toen je van de trap viel en zowel letterlijk als figuurlijk brak.

Dat herinneringsmoment vreesde ik elk jaar. Het bracht me terug naar dat ene appje. ‘Er is iets heel ergs met mama.’ Naar de uren waarin ik mijn hand tussen snoeren door in de jouwe vouwde, hopend op kneepjes van leven. Naar de mantra die me door de dagen sleepte. “Ademhaling voor ademhaling.” Verder vooruitkijken lukte niet, de paniek was alleen te ondergaan als ik van een afstandje keek hoe de secondes zich aaneenregen.

Het lijkt zo lang geleden. En dat is het ook. Secondes zijn uiteindelijk in jaren veranderd.

Laatst schreef ik iemand die net haar moeder verloor: ‘Het wordt zachter.’ Dat klinkt misschien gratuit, maar het is waar. Het wordt zachter. Tot het schreeuwen in je binnenste gefluister is.

Dit jaar vergat ik voor het eerst jouw valdag. Ik was te druk met leven, begreep ik toen ik per ongeluk de foto zag waarvan jij nooit had gewild dat ie was gemaakt. Ik verving hem door een mooiere van jou, samen met jullie hond Leentje.

Bizar genoeg blies zij pal daarna onverwacht haar laatste adem uit. Ik appte papa. ‘Gek hè, dat ze precies een dag voor mama’s sterfdatum ging.’ Hij schreef terug: ‘Samen in de hemel.’ Ik heb besloten dat te geloven.

Dag mamsje. Het is al lang geleden dat ik je zag. Soms vergeet ik je bijna te missen. Maar niet vandaag, op jouw sterfdag. De dag die ik lang negeerde, omdat die ene traumadatum almaar op de voorgrond stond. Dit jaar is die voor het eerst opzijgeschoven. Het is zachter geworden. En je bent dichtbij. Zoals je nooit ver weg bent geweest.

