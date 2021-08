Soms moet je even op het dichtstbijzijnde raam kloppen om je gedachten met iemand te delen

‘Sommige mensen worden berecht in de hel toch?”

Een gezicht verschijnt plots voor mijn moeders keukenraam terwijl ik net het koffieapparaat aanzet. Het hoofd herhaalt de vraag en ik knik maar snel.

“Ja,” zeg ik, “sommige mensen worden berecht in de hel.”

Gerustgesteld knikt het hoofd en verdwijnt even plotseling als het tevoorschijn was gekomen.

Ik ben weer even terug in het dorp waar ik het laatste deel van mijn jeugd doorbracht. Het dorp waar ik soms uren over de bollenvelden staarde naar een horizon die allerlei verlokkingen verborgen hield. Het dorp dat niet de wereldstad was waar ik van droomde, waar ik stapels weg las uit de bibliotheek. Waar ik mijn eigen merktrui bij elkaar verdiende met bollen pellen, waar iedereen altijd vond dat ik gek haar had en ik de raarste scheldwoorden naar mijn hoofd kreeg.

Een dorp met een scherp randje ook, met toentertijd drie inrichtingen die zorgden voor een gemêleerd, boeiend straatbeeld. Een dorp waar zogezegd ‘gekke’ mensen de straten deelden met zogenaamd ‘normale’ mensen.

Dat ik hier deels opgroeide komt door de droom van een groep mensen, waar mijn moeder en tweede vader deel van uitmaakten. Ze stonden de volledige acceptatie en gelijkwaardigheid van mensen met een verstandelijke beperking voor.

Ergens begin jaren zeventig begonnen ze daar hartstochtelijk voor te pleiten. Het kwam tot een grote rel waarbij deze kameraden hun werk moesten neerleggen bij de inrichting waar ze in dienst waren, de maatschappij was er blijkbaar niet klaar voor. Maar de droom bleef en werd een paar decennia later gerealiseerd in een klein dorpje tussen de bollenvelden. Een woonwijk waar mensen met allerlei kwaliteiten samen leven. Een wijk waar mijn beide ouders een huis betrokken zodra het mogelijk was, en ze alsnog leven in het ideaal van weleer.

In theorie heb ik dit altijd een geweldig mooi idee gevonden. Vooral nadat ik geconfronteerd was met de onmenselijke situatie waar verstandelijk beperkte mensen soms in worden weggestopt en opgesloten. In de praktijk betekende het dat ik als kind niet zomaar iemand mee naar huis nam. Er kon weleens iemand met een heel andere belevingswereld op de bank zitten. Iemand die wel achttien maal hetzelfde woord achter elkaar uitkraamde en daarbij hard op het voorhoofd sloeg. En ik had geen zin om dat uit te leggen.

Maar nu ik weer even terug ben in dat dorp, dat ik ooit met zoveel haast achter me heb gelaten, waardeer ik het meer dan ooit. Hier leerde ik destijds dat de norm relatief is, dat gek soms heel gewoon is, gewoon hartstikke gek kan zijn en dat je soms even op het dichtstbijzijnde raam moet kloppen om je gedachten met iemand te delen.

Spokenwordartiest, schrijver en ­docent Babs Gons maakt ons deelgenoot van haar belevenissen. Lees al haar columns hier terug.

