Soms is er iemand nodig die je liefdevol over het randje kiepert tot je een plasje wordt van snot

Gek is het, dat soms na jarenlange rust het ene na het andere overlijdensbericht op de mat valt. Het zijn geen directe naasten, toch stemt het nieuws mistroostig, zonder hemeltergend verdriet.

Overigens weet ik dat wanneer dat verdriet er wel is, je er ook vaak moeilijk bij kunt. Tranen verstoppen zich onder angst. “Als ik eenmaal begin te janken, hou ik nooit meer op.” Dus is het slikken, weg­duwen, en voort maar weer.

Toen vijf jaar geleden mijn neef overleed, zat deze opstopping me danig in de weg. Ik wist dat niet gevoelde pijn erger is dan wel doorleefde emotie. En toch: janken lukte niet.

Destijds kickbokste ik. Niet in zo’n hippe fluorescerende-zakkenzaak, maar in een oldskool vuige afbeultent waar het stonk naar zweet, waar je voortdurend hevig gekreun hoorde, waar een van de trainers me over zijn vakantie vertelde dat het prachtig was op Bali, maar dat ze met de motorclub wel wat mot hadden gehad met een concurrerende bende. “Je weet hoe dat gaat.” Ik weet helemaal niet hoe dat gaat, maar dorst niet door te vragen. Het was kortom geen Plopsaland.

Toch nam ik met liefde mijn kinderen mee. De ruige gasten bleken namelijk ­stiekem van suikergoed. Ooit was ik mijn jongste even uit het oog verloren. Uiteindelijk kwam hij aangerend. “Mam! Ik heb een nieuwe vriend!” Achter hem wuifde een vent mét staart zónder tanden me vrolijk toe.

Toen ik dichterbij kwam, meende ik ‘Redrum’ in de binnenkant van zijn onderlip getatoeëerd te zien staan. Redrum grijnsde. “Zullen we nog effe?” vroeg-ie. Toen spreidde hij uitermate zorgvuldig een handdoek voor mijn 5-jarige uit. En deed hem voor hoe hij zich moest opdrukken. Het was rammend lief.

Maar het liefste was trainer Johnny die, zodra hij mijn zoons zag, giechelend schreeuwde: “Buikie kriebelen!” Waarop een kietelgevecht ontstond. Johnny, tanig sterk met een schallach die gebroken ruiten in sponningen deed trillen. Johnny, ietwat verlegen in de omgang, maar tijdens het trainen een beest dat wanneer hij je al over de kling had gejaagd plotseling “Marathoooooooon!” brulde, waarna je een eindeloze choreografie van highkicks, lowkicks, linkse directes en rechtse uppercuts in enorme snel- en felheid moest uitvoeren.

Op de dag dat ik met mijn verdriet­obstipatie bij hem kwam trainen, keek hij me onderzoekend aan en zei zacht: “Kom, we gaan gewoon beginnen.” Ik sloeg, nogal lulligjes voor mijn doen. “Is dit alles?” Ik wilde protesteren. Ik was moe, de uitvaart was verschrikkelijk triest geweest, het was me het weekje wel, maar Johnny kende geen genade. “Marathon!” brulde hij. “Geef me alles, Roos! Alles! Marathoooooooooon!”

Uiteindelijk, na eindeloos beuken, kwamen ze. De tranen. Een verlossing. Want soms is er iemand nodig die je liefdevol over het randje kiepert tot je een plasje wordt van snot.

En nu wordt Johnny deze week begraven. Zijn grote knuisten houdt hij stralend geheven op de rouwkaart. Ik hoor die kenmerkende lach niet meer schallen. Mister Marathon is dood. En ik weet niet tegen wie ik aan moet slaan om dat echt te voelen.

Roos Schlikker (1975) is journalist en schrijfster van boeken en toneelstukken. Elke zaterdag schrijft ze een column voor Het Parool.

Reageren? r.schlikker@parool.nl.