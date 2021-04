Soms had ik liever journalist willen zijn in de tijd dat mijn moeder dit beroep uitoefende

Vol trots stuurde ik via WhatsApp een link aan mijn moeder. Die link verwees naar een opiniestuk in NRC met de titel ‘Kamer van Koophandel maakt van zzp’er schietschijf’. Ik was een van de achttien ‘progressieve zelfstandigen’ die hierin opriepen de Handelsregisterwet te wijzigen, waardoor de gegevens van zzp’ers niet meer zomaar openbaar kunnen worden gemaakt.

Al snel zag ik dat ze mijn berichtje had gelezen – er verschenen twee blauwe vinkjes in beeld. Mijn moeder reageerde niet.

’s Avonds at ik bij haar. Ik vroeg of ze het stuk had gelezen. Dat had ze. “Het is toch helemaal niet handig om onvindbaar te zijn?” vroeg ze. “Tot mijn vijftigste hadden we gewoon telefoonboeken waar iedereen met telefoonnummer en huisadres instond. Wanneer je iemand wilde spreken die je vaag kende sloeg je dat boek open en belde je hem of haar. Nu is dat natuurlijk allemaal online, maar ik zou het beklemmend vinden als je verre kennissen alleen nog zou kunnen vinden via je eigen netwerk.”

Ik keek mijn moeder aan en besefte weer eens dat we uit heel andere generaties komen. Telefoonboeken waren inderdaad handig. Ik gebruikte ze in de jaren negentig veelvuldig om vriendinnetjes te bellen, zodat we uren over Britney Spears konden kletsen. Maar ja, we leven niet meer in de jaren negentig.

Nog geen maand geleden vonden historica Nadia Bouras, zangeres Aafke Romeijn en GroenLinkser Huub Bellemakers een sticker van het extreemrechtse Twitterplatform Vizier op Links op hun voordeur, met daarop de tekst: ‘geobserveerde locatie’. Net als ik staan zij alle drie als zzp’er ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Het maakte me bang. Stel dat die idioten ook míjn adres zouden opzoeken in het handelsregister. Gelukkig werd het Twitter-account niet veel later verwijderd. Toch bleef ik waakzaam.

“Dat is uiteraard schandalig!” mijn moeder schudde haar hoofd. “Het getuigt van een ongelooflijke verharding; weer een stap verder dan de griezels die op sociale media bagger uitstorten over mensen met een andere mening. Maar capituleer je niet voor een vorm van trollerigheid als je alle pijlen richt op de KvK? Kun je je energie niet beter besteden aan het mobiliseren van krachten om duidelijk te maken dat die horkerigheid gevaarlijk is?”

Ik dacht even na. Soms had ik liever journalist willen zijn in de tijd dat mijn moeder dit beroep zelf uitoefende. Een tijd zonder intimiderende stickers op deuren. Een tijd waarin het NOS-logo niet van satellietwagens verwijderd hoefde te worden vanwege geweld.

“Misschien moet het allebei,” zei ik tenslotte. “Eerst zou de KvK de adressen en telefoonnummers van zzp’ers die zich onveilig voelen van hun site moeten halen. En daarna zouden we massaal moeten protesteren tegen het echte probleem: de verharding.”

Mijn moeder knikte instemmend: “Als je dáártegen wilt demonsteren weet je je activistische babyboommoedertje te vinden, hè?”

Natascha van Weezel (1986) is journalist. Elke maandag schrijft ze een column voor Het Parool.

Reageren? natascha@parool.nl.