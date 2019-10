Sommigen denken nog steeds dat de jihadisten slachtoffers zijn

Gisteren werd bekend dat de moordenaar van Theo van Gogh, die levenslang gevangen zit, in feite nog geen steek is veranderd. Hij probeert regelmatig medegevangenen over te halen jihadist te worden of te blijven, en hij is tevens druk doende een boek te schrijven waarin hij de atheïstische opvattingen van Richard Dawkins, probeert te weerleggen. (Ha ha ha!)

Hij wordt zelfs voor een bepaalde generatie gezien als held. Het was mij bekend. Af en toe zoekt iemand contact met mij om te vertellen hoe het met Mohammed B. in de gevangenis gaat. Is zo’n bron betrouwbaar? Achteraf blijkt vaak van wel.

Onze Mo is gewelddadig, schopte een keuken in de gevangenis in elkaar en loopt, als hem iets niet bevalt, meteen de deur van de directie plat en krijgt dan vaak gelijk. Op een gegeven moment – zo zei mijn bron – wist hij enkele bewakers van hem zo indringend te bekeren dat de minister moest besluiten Mohammed B. ‘tijdelijk’ van gevangenis te wisselen.

Altijd vroeg ik naar de de­radicaliseringsprogramma’s.

“Ach, die hebben geen zin,” hoorde ik.

Ook sprak ik ambtenaren van Justitie. Die waren uiterst cynisch over het deradicaliseren. “We weten niet wat we precies moeten doen.”

Straks komen er IS-strijders terug naar Nederland. Die vangen we natuurlijk op en stoppen we achter tralies, want ze zijn schuldig.

Waaraan?

Aan moord, aan onthoofdingen, aan martelingen, aan verkrachtingen; alles op de menukaart van menselijke gruwelijkheden hebben ze destijds opgediend gekregen en verorberd; als je goed kijkt loopt het bloed ze nog langs de lippen en als ze denken aan wat hun zwaard en geweer hebben teweeggebracht, krijgen ze weer last van ondraaglijke bloeddorst.

Je ziet juffrouw Jo en juffrouw Fatima en mijnheer Joop en mijnheer Hamam al met hun multomap vol deradicaliseringssommen naar de cellen van de voormalige slachters gaan, waarbij ze nog moeten oppassen om zelf niet geïnfecteerd te worden met het jihadismevirus.

Het heeft allemaal geen zin om de eenvoudige reden dat onze beschaving zich geen raad weet hoe om te gaan met het verregaande jihadistische sadisme. Sommigen denken nog steeds dat de jihadisten slachtoffers zijn om geen andere reden dan dat ze in de gevangenis zitten. Een verkeerde gedachte!

“Wat moeten we dan doen, Theodor?”

“Niet terugnemen! Ze laten bestraffen voor het oog van de lieden wier familie zij geliquideerd, gemarteld en verkracht hebben. Desnoods door het Internationaal Strafhof in Den Haag.”

Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker. Elke dag, uitgezonderd zondag, lees je hier zijn column. Lees al zijn columns terug in het archief.

Reageren? t.holman@parool.nl.