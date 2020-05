Somber van dat lekkere zonnetje tijdens corona

Nederlanders praten graag over het weer. In kroegen, eethuisjes en onderweg gaan gesprekken vaak over mogelijke regen, het ‘lekkere zonnetje’ en de kans op een benauwde dag.

Ik vind dat opmerkelijk omdat Nederland een gematigd zeeklimaat heeft, wat inhoudt dat er geen grote extremen zijn. Natuurlijk, het kan hier in de winter hard vriezen en zomers soms tropisch zijn, maar geloof me: de verschillen stellen weinig voor in vergelijking met die in Ethiopië, waar het klimaat in hoge mate afwijkt per regio door de hoogteverschillen.

Als in Nederland de zon schijnt, komt de bevolking in beweging. Ook de afgelopen dagen zag ik buren en vrienden slepen met biertjes, barbecuesetjes en tassen vol eten. Op naar het park om te genieten.

Normaal word ik vrolijk van dit beeld. ­Tijdens de coronacrisis stemmen al die zonaanbidders mij eerder somber. De warmte gaat de Nederlanders blijkbaar in het hoofd zitten, Covid-19 en besmettings­gevaar lijken opeens niet meer in het systeem voor te komen.

Het is te hopen dat we een mooie zomer krijgen waarin we enige discipline kunnen behouden. Tegelijk denk ik aan mijn vrienden in Ethiopië die de winter tegemoet gaan en nog lang niet klaar zijn om het virus te bestrijden. Het blijkt in mijn moederland extreem moeilijk mensen ervan te overtuigen dat nauw contact met familie even niet kan. Dat wordt als onbeleefd en ongepast ervaren.

Het verstand moet in de Ethiopische ­winter alle sentimenten en tradities opzij­zetten. In Nederland moeten we accepteren dat een zomerse dag ook heerlijk kan zijn zonder met z’n allen op een kluitje in het park te liggen.

Wondimu Gebre Woldeaarggiye kwam in 2015 als vluchteling van Ethiopië naar Nederland. Wekelijks vertelt hij over zijn leven in Amsterdam.