In het nieuwe jaar wens ik Amsterdam gezondheid. Als stad, als bestuur, als bewoners, als geheel van buurten. Alle mensen en plekken bij elkaar die de stad maken wat het is: een dynamische, kleurrijke plaats waar iedereen welkom is en waar onverwachte ontmoetingen kunnen leiden tot levenslange vriendschappen, liefdes en families. Ik wens ons wilskracht, energie en weerbaarheid.

Op dit moment is ons welzijn vooral gestoeld op economische welvaart. Alles moet uitgedrukt worden in financiële waarden, anders bestaat het niet (echt). Alles moet wijken voor rendement. Ik wens ons rijkdom voorbij geld. Ik wens ons wijsheid voorbij diploma’s. Ik wens ons eenheid voorbij uniformiteit.

In het nieuwe jaar wens ik Amsterdam visie. Dat we durven te zien wat we niet herkennen. Dat we durven te zijn wat we niet erkennen. Dat we durven te geloven wat we niet begrijpen.

In het nieuwe jaar wens ik Amsterdam lef. Om zich te onderscheiden. Om eigenzinnig te zijn en te blijven. Om opnieuw te durven afwijken. Waar rechtvaardigheid een beginsel is en niet slechts een optie. En waar mensen die zich inzetten voor sociale gelijkheid worden gezien en beloond als essentiële krachten en niet als lastig.

Op dit moment praten we in codetaal over de meest geïnformeerde, meest geïnteresseerde, meest intelligente, meest actieve bewoners van de stad. ‘Activistisch’ is een synoniem geworden voor ‘te goed’. Maar we zijn bang om toe te geven dat mensen op minder invloedrijke posities die strijden voor een evenwichtigere stad vaak gelijk hebben en daarnaast ook nog eens betere en duurzamere oplossingen aandragen voor de huidige crises. Maar dat hardop uitspreken zou betekenen dat we onze instituten fundamenteel moeten bevragen. En dat is eng. Maar wél nodig.

In het nieuwe jaar wens ik Amsterdam reflectie. Zodat je je eigen reflex ziet. Solidariteit verdwijnt sneller uit de stad dan bewoners met een laag inkomen. De overgeblevenen raken verder weg van elkaar.

We segregeren onszelf soms meer dan het beleid al doet. En als je daar wat van zegt, wat tegen doet en weigert daarin de mensen op invloedrijke posities kritiekloos tegemoet te komen, word je verdacht gemaakt, gecriminaliseerd en gemarginaliseerd. Want we willen wel degelijk verandering, maar kleinschalig en symptomatisch zodat er eigenlijk niet echt iets verandert aan systemen. Maar laten we het er vooral wel héél véél over hebben. Want dat is zogenaamd ook verandering. Eigenlijk is dat het verste dat we bereid zijn te gaan. We praten erover, dus wees blij. Dan vertragen we de tijd die we hadden kunnen steken in daadwerkelijk dingen anders doen. Maar echt handelen? Never.

In het nieuwe jaar wens ik Amsterdam geluk, voorbij ‘gelukt’. Dat we weer nieuwe pogingen durven te wagen. In de poging zit het succes. Want dan is het cynisme overwonnen.

Rapper en schrijver Massih Hutak (1992) schrijft elke week een column voor Het Parool. Lees al zijn columns hier terug.