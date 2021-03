Sodemieter toch een eind op, Kuzu en Azarkan van Denk

Smerige hypocrisie, laf wegduiken, schaamteloze verhulde geweldsoproepen doen en op een misselijkmakende manier mensenlevens in gevaar brengen, dat is zo’n beetje de politiek van Denk. En dan belicht ik de partij nog op positieve wijze.

Denk die het liefste onze democratie wil afschaffen (‘Wij?Helemaal niet, hoor’) die geniet als ze met een dubbele tong kunnen spreken (‘Dat doen we nooit, we zijn altijd eerlijk’), die misbruik maakt van onze vrijheid die ze wil bestrijden, heeft gisteren weer een smerige streek uitgehaald met de 23-jarige Amsterdamse schrijfster Lale Gül. Gül heeft een boek geschreven over hoe ze in Amsterdam een islamitische opvoeding kreeg en wordt sindsdien bedreigd. Ze moet nu rondlopen met beveiliging.

Wat deed Denk? De partij plaatste een advertentie in de Turkse onlinekrant Son Haber. De tekst luidde: ‘Wilt u vijanden van de islam een halt toeroepen?’ Wie dat wilde, moest Denk stemmen.

Wat deed Denk? Die liet deze advertentie plaatsen bij een artikel over het boek van Gül. Kortom, Denk suggereerde: Gül is zo’n vijand van de islam en die moet een halt worden toegeroepen. En een halt toeroepen, zou kunnen betekenen: op een gewelddadige manier een halt toeroepen. En velen willen dat, anders hoefde Gül niet beveiligd te worden.

Azarkan, de man die getrouwd is met zijn zuster die Hypocrisie heet en daarmee een kind heeft gemaakt dat Laffe Hond genoemd wordt, zei ‘dat de combinatie van de foto en het artikel te wijten was aan het algoritme van het advertentiebedrijf’.

Gossie.

“En daar hebben wij geen inzage in,” zei Azarkan.

Het effect is dat Lale Gül nu nog meer gevaar loopt dan eerst. Blijkbaar zijn er politieke partijen in Nederland, zo wordt er gedacht, die sanctioneren dat mensen die de islam bedreigen de mond gesnoerd moeten worden. Ik denk zelf dat jonge Nederlanders met een Turkse afkomst beter weten. Als ze slim zijn – en waarom zouden ze dat niet zijn – stemmen ze niet op Denk die vooroordelen over minderheden uit de jaren vijftig van de vorige eeuw keer op keer bevestigt. (Minderheden zijn onbetrouwbaar, gewelddadig, et cetera) Sodemieter toch een eind op, Kuzu en Azarkan.

Nooit de sterksten zoeken, maar altijd de zwaksten. En vervolgens beweren dat je voor de zwakkeren opkomt. Arib aanvallen, Gül aanvallen, tegen bloot zijn, nog burgerlijk en kleingeestig ook.

Denk is een partij met het fanatisme van een knaagdier in een dicht vuilnisvat.

Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker.

