Snuf en Snuitje en de bom op de teststraat

De Bende van de Ondernemende Onderwereld in Bovenkarspel hield een vergadering. “Ik weet het, we gaan een bom leggen bij de teststraat,” zei Snuf.

“Ja, jottem! Dat gaan we doen! Waarom eigenlijk?” vroeg Snuitje.

“Doe nou niet zo dom, Snuitje… Wat gebeurt er als we een bom bij de teststraat leggen?”

“Dan zegt die bom au! Ik bedoel pang. Ik bedoel boem!”

“Dat klopt,” zei Snuf, “maar wat doet die bom nog meer, Snuitje?”

Hier moest Snuitje even over denken. Toen zei hij in het Bovenkarspels: “Ik weet het niet, Snuf.”

“Door die bom bij de teststraat te laten afgaan, kan er niet meer getest worden!”

“Geniaal Snuf,” zei Snuitje. “En dan pakken wij al het geld en zijn we rijk.”

“Nee, nee, nee, Snuitje! Denk nou eens na!”

Snuitje dacht na, dacht nog een keer na, dacht dieper na en zei toen, nadat hij nog eventjes had nagedacht: “Ik weet het niet, Snuf.”

“Als wij die bom bij de teststraat hebben gelegd, kan er niet meer getest worden, Snuitje.”

“Aha… ja…heel goed. Maar hoe weten we dan of we corona hebben of niet?”

“Dat is juist het geniale van mijn plan, Snuitje. Als jij niet getest kan worden, heb je dan corona of niet?”

“Moet ik weer diep nadenken, Snuf… Ik zou zeggen, als ik niet getest kan worden dan weet ik niet of ik corona heb.”

“Precies!”

“Ja. Geniaal… Maar ik begrijp het eigenlijk niet, Snuf. Als ik niet weet of ik corona heb, dan weet ik niet of ik corona heb, hoe weet ik dan of ik het heb, als ik het niet weet?”

Snuf schudde zijn hoofd. Wat was Snuitje dom!

“Als jij niet getest kan worden, dan kan niemand getest worden en dan krimpt het aantal positief getesten en kan de maatschappij weer open. Dan kunnen de restaurants open, de winkels, de theaters, de bioscopen. Want het aantal mensen met een positieve uitslag hebben we weggebombardeerd. En de R is dan ver onder de 1.”

“Ik snap het niet, maar hier ben ik echt helemaal stil van, Snuf.”

“Ach ja… En door die knal laten we ook nog eens een luid protest horen, Snuitje.”

“Ja! Boem! Dat protest zal ze leren! Tegen wie protesteren we dan eigenlijk?”

“Tegen de overheid met haar sadistische maatregelen, Snuitje. Ze knevelen ons. Ze killen ons. We zijn onze vrijheid kwijt.”

Theodor Holman(1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker. Elke dag, uitgezonderd zondag, lees je hier zijn column. Lees al zijn columns terug in het archief.

