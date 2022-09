Sniffend in het pluche begreep ik dat doe-maar-gewoon best leef-je-uit mag zijn

Toegegeven, ik had een mening. Maanden geleden zat ik in een zaaltje vol opgewonden ouders. We werden voorgelicht over het repetitieproces. Velen kenden elkaar al van andere producties. Er werden schouders beklopt en bloedserieuze vragen gesteld aan de producent. “Mijn kind doet meer acteerwerk, kan dat hiernaast? Hoe zit het met de arbeidsinspectie? Wanneer maakt hij te veel uren?”

Ik kauwde ietwat overweldigd op een gevulde koek. Wat een ambities. Zelf zijn wij wat de koters betreft nogal van de nuchtere doe-maar-gewoondoctrine. Als mijn baby’s hun luier volscheten, riep ik grijnzend: ‘Kijk! Hoogbegaafd!’ Ook werkt het enorm op mijn lachspieren als volledig Nederlandse vaders en moeders hun hartenlapjes in het Engels opvoeden. Ik heb zelfs weleens een kerel in een broodjeszaak zijn prinsesje horen dwingen haar bestelling in het pasgeleerde Chinees te doen (‘Een wéééreldtaal’), omdat de koffiedame een Aziatisch uiterlijk had (ze was Koreaans).

Kortom: streberige ouders zijn een ernstig te vermijden soort. Maar afgelopen kerst zag ik een Instagramoproepje van een theaterproducent. Ze zochten kinderen voor de musical Kruimeltje.

Mijn jongste had al een jaartje zangles omdat hij volkszanger wilde worden. Nu was ik eerst niet helemaal overtuigd van zijn nachtegaalkwaliteiten, maar luid is ie wel, wat volkszangertechnisch gunstig is. En zowaar, hij wist noten te raken. Bovendien lijkt hij op Kruimeltje met zijn branie, boeventronie en eeuwig onvermogen zich te voegen naar wat maatschappelijk wenselijk is (stilzitten, schone handen, niet praten over poep). Lang verhaal kort: kind stuurt filmpje in, kind wordt gezien door regisseur van een andere musical, kind gaat dat auditietraject in, moeder van kind zit deze week in tranen in het DeLaMar bij Charlie and the chocolate factory.

Daar ga je dan, Schlikker, met je zelfverklaarde nuchterheid. Maar het zijn niet de rode loper, de premièrepers of het applaus die me ontroeren. Het is het jongetje dat eindelijk volledig in het licht staat. Het jongetje dat zo vaak heeft gehoord: ‘Recht zitten’, ‘Stop met gekke bekken trekken’, ‘Nee, nu geen mop’. Het jongetje over wie in groep 3 al werd geklaagd dat hij ‘wel erg veel fantasie heeft’, het jongetje dat piemels tekent op Citoblaadjes, het jongetje dat altijd búíten de lijnen kleurt in plaats van erbinnen, omdat je buiten de lijnen zelf mag verzinnen wat je mooi vindt.

Dat jongetje zat na een repetitie in de auto en zei: “Mam, het theater, hè... Niemand vindt me daar druk, nooit ben ik raar. Laatst moesten we wachten op de techniek. Ik zong per ongeluk keihard: ‘Feliz navidad, roer ik met mijn vinger in m’n kontgat.’ En iedereen moest lachen! Het theater mama… dat voelt als thuis.”

Afgelopen zondag, sniffend in het pluche bij een voorstelling over de kracht van verbeelding, begreep ik eindelijk dat je doe-­maar-­gewoon best mag veranderen in leef-je-uit. Want de mooiste ambitie die je als ouder kunt hebben, is dat je kind wordt gezien voor wie hij is. Dat je kind wordt gewaardeerd om hoe het in elkaar zit. En dat je kind een plek vindt waar het volledig thuis is.

Roos Schlikker (1975) is journalist en schrijfster van boeken en toneelstukken. Elke zaterdag schrijft ze een column voor Het Parool.

Reageren? r.schlikker@parool.nl.