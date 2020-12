Sneeuwpop Frosty is al een keer kwijt geweest

Maarten Moll. Beeld Sjoukje Bierma

Onder de kerstboom verschiet de kleine sneeuwpop steeds van kleur. Groen, rood, paars, blauw, wit. Ik zit er al een kwartier naar te kijken. (Er is verder niet zo veel te doen.)

De sneeuwpop, met sjaal, muts en een olijk gezicht, zat in het kerstpakket.

De kerstkransjes zijn al op.

De chips ook.

In de vensterbank staat een koker van Rituals. Geurstokjes en een flesje met vloeistof (Happy Buddha, sweet orange & cedar wood).

Smile and the world smiles back, staat op de koker.

Oké.

Ik heb de sneeuwpop al een keer uit de prullenbak gehaald. “Frosty,” zei ik, “wat doe je daar?”

(Michael Bublé heeft al zo vaak over Frosty the Snowman gezongen dat onze sneeuwpop geen andere naam kón krijgen).

Niemand wist er iets van.

Ik zette Frosty terug onder de boom en zei: “En daar blijf je staan!”

(Ik praat ook met de pollepels.)

Ik blader door de Allerhande. Een tompouce van avocado en zalm?

Wat is er met de wereld aan de hand?

Frosty, intussen, blijft opvallend lang in de rode stand staan. Ik sta op, schud hem voorzichtig, en dan springt hij gelukkig weer op groen.

Ik ga weer zitten, en kijk uit het raam. Ik glimlach heel erg, maar vanuit het verzorgingstehuis hiertegenover krijg ik geen reactie.

Misschien moet ik de Ritualskoker daar cadeau gaan doen. Ik glimlach graag terug.

De meiden zijn ook helemaal gek op Frosty. Als ze binnenkomen knuffelen ze eerst Bep, gaan dan bij Frosty kijken, en dan pas knijpen ze mij in mijn wang.

De sneeuwpop is al een keer kwijt geweest.

Ik was inmiddels ook zo gehecht aan Frosty (ik zoek nog uit of er op enige manier sprake is van een soort stockholmsyndroom) dat ik toch een beetje paniekerig werd.

M., die het ding meteen in de top drie van ‘meest onbenullige, lelijke, debiele kertspakketdingen’ had gezet, keek me onschuldig aan toen ik vroeg waar Frosty was gebleven.

“Ik hoorde dat hij op reis is gegaan,” zei ze met een uitgestreken gezicht.

(Dat de rechter dan zegt: “En wat deed u toen?”)

Uiteindelijk vond ik Frosty terug achter de plastic zakken met wandelschoenen, en oude schaatsen van de meiden.

Hij had de kleur blauw toen ik hem vond. En z’n mutsje was half afgezakt.

Bep heeft een keer aan Frosty gesnuffeld, een halve blaf ten gehore gebracht en het ding daarna compleet genegeerd. Ik heb een paar dagen geleden met een paar glazen wijn op Frosty heel lang in z’n ogen gekeken. Het was een geweldige trip.

Hoeveel dagen nog? Mag Frosty tot 19 januari blijven staan?

Er zit niets anders op dan ontzettend naar de wereld te glimlachen.

