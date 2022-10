Snappen Poetin en Xi dan niet dat ‘het lot’ ieder moment kan ingrijpen?

Ik ben net zo oud als Vladimir Poetin en Xi Jinping. Een paar maanden geleden schreef ik al: hebben zij geen last van stomme kwaaltjes, die merkwaardige vermoeidheid als je kleinkinderen op bezoek zijn geweest (‘Ik moet nu even liggen, schat’) en – het ergste – het sterven van je vrienden en vriendinnen waardoor je constant in een wolk van treurigheid loopt die ruikt naar bloemen op een graf?

Blijkbaar niet.

Mijn bucketlist is kort: nog wat schrijven, kleinkinderen (niet te lang), café-, film-, museum- en theaterbezoek, en lezen (vooral poëzie).

“Wat wil je nog, opa?”

“Het liefste: de wereld! Maar zeker gebiedsuitbreiding! Met militaire macht. Desnoods nucleaire middelen. Het mag wat levens kosten! Als ik dat gebied maar heb!”

Bij Xi zag ik dat al zijn getrouwen eveneens dezelfde leeftijd hebben. Willen die hetzelfde wat Xi wil? Poetins getrouwen zijn lieden die hij nog kent van de KGB. Dus die zullen ook wel van dezelfde leeftijd zijn. Hebben die echt de oprechte wens Oekraïne bij Rusland te betrekken?

Zowel Xi als Poetin heeft – net als Hitler destijds – het idee dat de internationale gemeenschap ze buitengewoon onrechtvaardig heeft behandeld (en behandelt). Dat idee kun je hebben, maar rechtvaardigt eventueel ‘herstel’ dan al die doden, al die vernietiging? Snappen ze niet dat bijvoorbeeld ‘het lot’ elk moment kan ingrijpen? Dat je opeens kanker krijgt? Dat je geliefde sterft? Dat je kinderen om welke reden dan ook je volle aandacht nodig hebben?

Dat Poetin en Xi dat ontberen, is een mogelijkheid. Maar al die getrouwen? Ik snap dat niet. Hebben die geen kleinkinderen? Is lid zijn van het politbureau op je zeventigste belangrijker dan dat je met je kleinkinderen een of ander dom kaartspelletje speelt, terwijl ze een boterham met kaas eten, de melkbeker omgooien waarna iedereen huilt en je ze onder de douche moet stoppen? Of is het toch fijner om te zeggen: “Laten we vijftienhonderd Iraanse drones op Cherson laten vallen, driehonderd op Kiev en nog tweeduizend op alle energiecentrales zodat de Oekraïners straks doodvriezen. Dat zal ze leren!”

“Wat zou Julius Caesar van onze wereld vinden?” vroeg onze geschiedenisleraar destijds.

Ik ken verbittering en onrechtvaardigheid, wie niet?

Maar de minnaars van mijn exen lopen ook al met hun rollator naar de dood. De schrijvers die ik bewonderde, leest bijna niemand meer of zijn gecanceld. De mensen die me genaaid hebben, zijn eveneens in het gat der vergetelheid gevallen.

“Geef opa die joker maar.”

Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker. Elke dag, uitgezonderd zondag, lees je hier zijn column. Lees al zijn columns terug in het archief.

