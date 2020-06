Slechts een handjevol hoogbegaafden is geschikt voor de NPO

Heel weinig mensen weten het, en ik denk dat u, lezer, het misschien ook niet weet, maar als je op de Nederlandse televisie in een gezaghebbend programma wil verschijnen, dan word je eerst uitgebreid geëxamineerd.

Die examens zijn zwaar.

Maar, zo wil Shula Rijxman het, de bestuursvoorzitter van de stichting Nederlandse Publieke Omroep.

Want de NPO wordt betaald door u en mij en moet dus betrouwbaar zijn en goede informatie verschaffen, want alleen zodoende kan die stichting statusverhogend zijn.

Die ‘examens’ bestaan onder andere uit een intelligentietest, een historische kennistest, een test die economische problemen behandelt, een taaltest en een test Goede Manieren.

Je moet al deze examens met voldoende resultaat hebben afgerond wil je überhaupt op televisie mogen komen, maar alleen de besten mogen in talkshows verschijnen en slechts de allerbesten mogen deze talkshows presenteren.

Nu zat ik zelf in een commissie die deze examens moest beoordelen, en derhalve mag ik niet uit de school klappen. Maar ik kan u zeggen dat het voor sommigen met de hakken over de sloot was.

Dus als u zich afvraagt waarom u steeds weer dezelfde mensen in onze talkshows ziet, dan ligt dat niet aan een gebrek aan crea­tivi­teit van de presentatoren en de redacties – absoluut niet! – het ligt domweg aan de zwaarte van die examens.

Slechts een handjevol hoogbegaafden is in staat dit met een voldoende af te ­ronden.

Ik denk dat ik niets verkeerds zeg wanneer ik onthul dat bijvoorbeeld Ali B, Peter R. de Vries en Jort Kelder hiervoor keihard moesten werken. De cabaretier Martijn Koning sneed daarentegen als een warm mes door de boter. Hij haalde voor alle examens een 10, hij scoorde alleen een 3 bij de humortest, maar het was toen juist de bedoeling dat je een grap maakte waarom niemand moest lachen.

Maar… wie werkelijk een groot, levensgroot talent is, is Tim den Besten. Ik had nog nooit van de goede man gehoord, maar hij was en is werkelijk briljant. Hij kende alle antwoorden. Wat hij kon, was argumenteren zonder woorden te gebruiken. Zo beantwoordde hij ook de meeste van de vragen. Hij zat meesterlijk onderuit, kon op een poëtische manier zijn hand voor zijn mond houden, wist veelzeggend te krijsen, nooit hysterisch, nimmer overdreven, altijd rustig, en ja, met zulke argumenten win je alle discussies.

Tim den Besten, wat een aanwinst voor onze cultuur!

Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker. Elke dag, uitgezonderd zondag, lees je hier zijn column. Lees al zijn columns terug in het archief.

Reageren? t.holman@parool.nl